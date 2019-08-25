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حوادث

إنقاذ مواطن علق داخل مصعد عقار بمصر الجديدة.. صور

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:03 ص
إنقاذ مواطن علق
إنقاذ مواطن علق داخل مصعد
كتب محمد صبرى
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ أحد المواطنين علق داخل مصعد بأحد العقارات السكنية ، وامر اللواء محمد منصور مدير امن القاهرة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بتعطل مصعد كهربائى بعقار سكنى كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، وبداخله شخص محتجز.

على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية باشراف اللواء أسامة فاروق المدير العام ، حيث تبين تعطل المصعد بين طابقين وبداخله أحد المواطنين "حارس العقار" ، وتمكنت القوات من فتح باب المصعد وإخراج المحتجز بحالة صحية جيدة ودون إصابات.

وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.

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