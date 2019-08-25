إنقاذ مواطن علق داخل مصعد عقار بمصر الجديدة.. صور

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ أحد المواطنين علق داخل مصعد بأحد العقارات السكنية ، وامر اللواء محمد منصور مدير امن القاهرة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.





تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بتعطل مصعد كهربائى بعقار سكنى كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، وبداخله شخص محتجز.





على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية باشراف اللواء أسامة فاروق المدير العام ، حيث تبين تعطل المصعد بين طابقين وبداخله أحد المواطنين "حارس العقار" ، وتمكنت القوات من فتح باب المصعد وإخراج المحتجز بحالة صحية جيدة ودون إصابات.



