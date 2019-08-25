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فن

إطلالة جريئة.. منة فضالي مع كلبيها في أحدث جلسة تصوير

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:24 ص
منة فضالي
منة فضالي
مصطفى كرم
شاركت الفنانة منة فصالي جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مع كلبيها "توفي وجوليا".

وظهرت منة فضالي في جلستها التصويرية مع كلبيها بإطلالة جريئة بارتدائها كت قصير واعتمدت على وضع ميكب اب خفيف على وجهها مع أحمر الشفايف وتصفيف شعرها.

ولقيت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر إنستجرام.

يذكر أن منة فضالي تشارك في الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي"، والذي يشهد مشاركة عدد ‏كبير من الفنانين.‏

مسلسل "قيد عائلي" حقق نسبة متابعة عالية عند عرض عبر شاشة dmc، ويشارك في بطولته عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، و‏ميرهان حسين، ومحمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.

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