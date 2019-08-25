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رياضة

عبدالله السعيد وأنطوي يقودان بيراميدز أمام إيتوال بـ الكونفدرالية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:41 ص
جون أنطوي
جون أنطوي
محمد السعيد
استقر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، بشكل كبير على التشكيل المتوقع لمواجهة ايتول دي كونجو بطل الكونغو، اليوم الأحد، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الأول ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد السناوي

خط الدفاع: عمر جابر - على جبر - طارقه طه - محمد حمدي.

خط الوسط: إسلام عيسى - تراوري - دونجا.

خط الهجوم: إبراهيم حسن - عبدالله السعيد - جون أنطوي.

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