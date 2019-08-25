زادت 550 ألف جنيه.. أحمد عبد العزيز يكشف تكلفة ميزانية المهرجان القومى للمسرح.. فيديو

قال الفنان أحمد عبد العزيز، رئيس المهرجان القومى للمسرح، إن ميزانية المهرجان المسرح القومى قليلة، رغم تضاعف إمكانيات وتطوير المهرجان فى كل دورة.



وكشف أحمد عبد العزيز، خلال لقاء خاص ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN، عن ميزانية المهرجان هذا العام بتكلفة 2 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضى والذى بلغ مليون 450 ألف جنيه بفارق 550 ألف جنيه عن الدورة السابقة.



وأوضح أحمد عبد العزيز، أن ميزانية المهرجان القومى للمسرح تنفق عليها جهات عدة منها قطاعات وزارة الثقافة المختلفة، البيت الفنى للمسرح، قطاع الثقافة الجماهيرية، قطاع الفنون الشعبية، الإنتاج الثقافى، وصندوق التنمية الثقافية.



ويواصل المهرجان القومي للمسرح المصري، فعاليات دورته الـ12، المقامة حاليا والمستمرة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، وتستمر عروض المسرحيات في المسابقات المختلفة.