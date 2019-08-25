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رياضة

محمد صلاح يواصل احتفاله عبر انستجرام.. ومتابعون: اية العظمة دي يا جدع

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:36 م
محمد صلاح
محمد صلاح
مصطفى كرم
واصل النجم محمد صلاح لاعب اليفربول الانجليزي ، احتفاله علي فوز فريقه ليفربول بـ 3 اهداف مقابل لاشيء علي فريق ارسنال في مواجهات الدوري الانجليزي الممتاز .

وشارك محمد صلاح ، جمهوره عبر موقع الصور الشهير انستجرام ، بمجموعة من الصور لة من خلال مباراتة امس مع ليفربول ضدد ارسنال.

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت بين "كفاية فخر ياعم مو" و "اسطورة " و " اية العظمة دي ياجدع ".

وفاز ليفربول بـ 3 أهداف نظيفة علي فريق ارسنال بمباراة امس في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحرز محمد صلاح هدفين.
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