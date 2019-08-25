محمد صلاح يواصل احتفاله عبر انستجرام.. ومتابعون: اية العظمة دي يا جدع

واصل النجم محمد صلاح لاعب اليفربول الانجليزي ، احتفاله علي فوز فريقه ليفربول بـ 3 اهداف مقابل لاشيء علي فريق ارسنال في مواجهات الدوري الانجليزي الممتاز .وشارك محمد صلاح ، جمهوره عبر موقع الصور الشهير انستجرام ، بمجموعة من الصور لة من خلال مباراتة امس مع ليفربول ضدد ارسنال.ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت بين "كفاية فخر ياعم مو" و "اسطورة " و " اية العظمة دي ياجدع ".وفاز ليفربول بـ 3 أهداف نظيفة علي فريق ارسنال بمباراة امس في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحرز محمد صلاح هدفين.