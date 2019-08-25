ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيف تقضي زوجات قادة العالم أيامهن على هامش G7.. صور

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:03 م
صدى البلد
هشام السبع
في الوقت الذي يستعد قادة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم لبدء قمتهم المنعقدة في مدينة بياريتز الفرنسية، استغلت زوجاتهن الفرصة للخروج والاستمتاع بالمناظر الطبيعية في إحدى القرى القريبة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقادت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي، وبريجبت ماكرون قرينة الرئيس الفرنسي، زوجات قادة الدول في جولة بقرية الباسك القريبة من مقر انعقاد القمة في مدينة بياريتز الفرنسية.

ورافقت عمدة القرية جين ماري إيبوتشا السيدات اللاتي أظهرت الصور ارتياحهن مع بعضهن البعض، وتشتهر القرية بفلفلها الأحمر الحار، والجبن والشيكولاتة المصنوعين محليًا.

وتظهر في إحدى الصور ميلانيا ترامب واقفة مع بريجيت ماكرون التي تحمل سلة من الفلفل الأحمر الشهير وتضحكان سويًا، وبجانبهن آكي آبي زوجة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، وزوجة رئيس تشيلي سيسيليا موريل، وجيني موريسون زوجة رئيس وزراء أستراليا، ومالجورزاتا توسك زوجة رئيس البرلمان الأوروبي.

ومن المقرر أن تعود زوجات القادة لأزواجهن لتناول عشاء العمل اليوم في قمة السبع.

وتسيطر قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) على نقاشات القادة في مجموعة السبع هذا العام، والتقى رئيس وزراء بريطانيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي وصفه بأنه «الرجل المناسب» لتنفيذ البريكست.
كيف تقضي زوجات قادة العالم أيامهن على هامش G7.. صور
كيف تقضي زوجات قادة العالم أيامهن على هامش G7.. صور
كيف تقضي زوجات قادة العالم أيامهن على هامش G7.. صور
كيف تقضي زوجات قادة العالم أيامهن على هامش G7.. صور
كيف تقضي زوجات قادة العالم أيامهن على هامش G7.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لقطات طريفة لزوجات قادة مجموعة العشرين مع الأسماك

وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في قمة الدول السبع

توافد زعماء وقادة الدول للمشاركة في قمة الدول السبع ..فيديو

شاهد لحظة وصول ترامب وميلانيا إلى قمة G7 بفرنسا

قمة مجموعة السبع.. ماكرون في مهمة لم الشمل ونبذ الخلافات

رئيس وزراء كندا يستعد لقمة مجموعة السبع على طريقته الخاصة..فيديو

ترشيحاتنا

صدمة لعشاق الريدز.. ليفربول يحدد موعد رحيل محمد صلاح

فضيحة فيسبوك .. مارك يسرب بيانات مستخدميه لهذه الأغراض.. فيديو

ضبط أب تعدى جنسيًا على ابنته بـ الشرقية

محمد صلاح يكشف عن مثله الأعلى فى كرة القدم.. فيديو

صباح البراءة.. شاهد نانسي عجرم مع ابنتها بدون مكياج

جهاد جريشة عن مباراة بيراميدز: لم أعتذر للأهلي .. وأخطاء التحكيم أمر وارد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صباح البراءة.. شاهد نانسي عجرم مع ابنتها بدون مكياج

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل