كيف تقضي زوجات قادة العالم أيامهن على هامش G7.. صور

في الوقت الذي يستعد قادة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم لبدء قمتهم المنعقدة في مدينة بياريتز الفرنسية، استغلت زوجاتهن الفرصة للخروج والاستمتاع بالمناظر الطبيعية في إحدى القرى القريبة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وقادت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي، وبريجبت ماكرون قرينة الرئيس الفرنسي، زوجات قادة الدول في جولة بقرية الباسك القريبة من مقر انعقاد القمة في مدينة بياريتز الفرنسية.





ورافقت عمدة القرية جين ماري إيبوتشا السيدات اللاتي أظهرت الصور ارتياحهن مع بعضهن البعض، وتشتهر القرية بفلفلها الأحمر الحار، والجبن والشيكولاتة المصنوعين محليًا.





وتظهر في إحدى الصور ميلانيا ترامب واقفة مع بريجيت ماكرون التي تحمل سلة من الفلفل الأحمر الشهير وتضحكان سويًا، وبجانبهن آكي آبي زوجة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، وزوجة رئيس تشيلي سيسيليا موريل، وجيني موريسون زوجة رئيس وزراء أستراليا، ومالجورزاتا توسك زوجة رئيس البرلمان الأوروبي.





ومن المقرر أن تعود زوجات القادة لأزواجهن لتناول عشاء العمل اليوم في قمة السبع.



