أجويرو يقود هجوم مانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مواجهة بورنموث، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".





واعتمد جوارديولا في حراسة المرمى علي إديرسون، وأمامه الثلاثي ولابورت، وأوتاميندي، ووالكر في خط الدفاع.





بينما اعتمد في خط الوسط على الثنائي زينشينكو وجوندوجان، وفي خط الوسط الهجومي على الرباعي رحيم ستيرلينج، وبرناردو سيلفا، وكيفين دي بروين، وديفيد سيلفا.



