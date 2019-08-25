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فرنسا تكذب أمريكا.. الإليزيه يرد على بيان البيت الأبيض بشأن ظريف

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:21 م
صدى البلد
حسام رضوان
أكدت الرئاسة الفرنسية أن حضور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى مقر قمة السبع الكبار كان بالاتفاق مع الولايات المتحدة.

وجاء ذلك عقب بيان أصدره البيت الأبيض جاء فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "شعر بالإندهاش" من حضور وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، لمدينة بياريتس حيث تعقد قمة السبع الصناعية الكبرى.

وقال التليفزيون الإيراني إن ظريف لن يجري محادثات مع ترامب ووفده في باريس.

وكان ظريف غادر مقر قمة مجموعة السبع في فرنسا، بعد زيارة مفاجئة.

وأعلن ظريف أنه التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة السبع الكبار في فرنسا.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها أجرت محادثات مع ظريف ونظيره الفرنسي جان إيف لورديان.

وأضافت المستشارة الألمانية: "علينا أن نجد سبيلا لخفض التصعيد. إذا لم يحدث .. علينا أن نخشى أن تتخلى إيران عن مزيد من التزاماتها في الاتفاق النووي، حتى أكثر في سبتمبر".

وتابعت: "لقد علمنا بوصول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بياريتس قبل وقت قصير من وصوله".

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