دورة الألعاب الأفريقية.. بطل الفروسية يعود للقاهرة بعد فوزه بالفضية

عاد الفارس العالمي محمد طاهر زيادة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب في منافسات الفروسية والتي شهدت تتويج الفارس العالمي بالميدالية الفضية مع منتخب مصر.



وكان في استقبال الفارس محمد طاهر د عهد علي مديرة الدعاية والاعلام في شركة روابط الرياضية الوكيل الحصري للفارس.

وأعرب طاهر عن رضاه بما قدمه من دعم من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس اتحاد الفروسية ومسئولي البنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذي ينتمي إليه وإلى شركة روابط الرياضية الوكيل الحصري له.