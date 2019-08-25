ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دورة الألعاب الأفريقية.. بطل الفروسية يعود للقاهرة بعد فوزه بالفضية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:39 م
الفارس العالمي محمد
الفارس العالمي محمد طاهر زيادة
نور عادل
عاد الفارس العالمي محمد طاهر زيادة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب في منافسات الفروسية والتي شهدت تتويج الفارس العالمي بالميدالية الفضية مع منتخب مصر.

وكان في استقبال الفارس محمد طاهر د عهد علي مديرة الدعاية والاعلام في شركة روابط الرياضية الوكيل الحصري للفارس.
وأعرب طاهر عن رضاه بما قدمه من دعم من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس اتحاد الفروسية ومسئولي البنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذي ينتمي إليه وإلى شركة روابط الرياضية الوكيل الحصري له.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاء أبو القاسم في تحدٍ جديد بمالي

أبو القاسم: روح الفريق كلمة السر في تحقيق الفوز ببطولة أفريقيا للسلاح

جيانا فاروق تبحث عن المجد الأفريقي من أجل أولمبياد طوكيو

سمر حمزة بطلة المصارعة النسائية تعود لمصر ببرونزية الجائزة الكبرى

كيشو بطل مصر فى المصارعة يشارك في بطولة الجائزة الكبرى في بيلاروسيا

عودة قوية لـ الجمل في الإطاحة بالمطرقة لبطولة الجمهورية

ترشيحاتنا

شاهد.. صواريخ غزة تخترق القبة الحديدية لـ داخل المستوطنات الإسرائيلية

صاحب القدم الذهبية.. الأهلي يختار أفضل لاعب في موسم 2018-2019

تليفون وجلطة.. القصة الكاملة لاعتداء ضابط بورسعيد على معلمة خلال لجنة ثانوية عامة

لحظة اعتراض القوات الجوية السعودية لهجوم مليشيات الحوثي الإرهابية على جازان.. فيديو

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن تهديدات إيران لإسرائيل

دورة الألعاب الأفريقية.. منتخب مصر لشباب كرة اليد يسحق المغرب في الشوط الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبتلبسش غير جلابية .. دوللي شاهين تثير السوشيال ميديا بجلسة تصوير جريئة

دواء بالصيدليات.. مكمل غذائي لـ الوقاية من مرض السرطان

السيسى يلتقى عددا من قادة الدول المشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا .. صور