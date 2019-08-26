مرض الأملاح واللحوم.. أعراض وأسباب النقرس.. أطعمة تزيد من الإصابة به

مرض النقرس ينشأ نتيجة اختلال فى عملية الأيض (التمثيل الغذائى) الخاصة بحمض البوليك (اليوريك) وهو ما يؤدى إلى ترسيب أملاح يورات الصوديوم فى المفاصل والأنسجة المحيطة بها مسببًا التهابات مزمنة وآلامًا شديدة



وبخاصة فى مفصل الإصبع الكبير للقدم مؤثرًا على حركته ويقول الصيدلي باهير السعيد علي صفحتة الشخصية علي الفيسبوك تترسب فى الكلى محدثة الحصوات المعروفة بحصوات اليورات



هذا المرض ينتج ايضا بسبب قلة إخراج أو زيادة إنتاج حمض البوليك



*أسباب قلة الإخراج

⬅التهاب الكلى المزمن

⬅تناول بعض الأدوية مثل مدرات البول والأسبرين

⬅وارتفاع ضغط الدم

⬅وزيادة نشاط الغدة الدرقية أو هبوط نشاطها

⬅تناول الكحوليات

⬅النشاط الزائد

⬅انقطاع الأكل لفترة طويلة.



**أسباب زيادة الإنتاج

⬅ أسباب وراثية تزيد من إنتاج مركبات البيورين المنتجة لحمض البوليك

⬅والإصابة ببعض الأورام الخبيثة مثل الليوكيميا والليمفوما.

⬅ بعض الأغذية التى يؤدى تناولها بكثرة لمرض النقرس مثل اللحوم الحمراء الكندوز الكبير، الضأن، الكبد، والكلاوى، والمخ، والسردين والأنشوجة، والفسيخ، والبطارخ، والجمبرى، والرنجة

⬅مجموعة الخضروات مثل السبانخ،، الباذنجان، القرنبيط، الطماطم.

⬅البقوليات مثل الفول المدمس، الطعمية، البصارة، العدس، الكشرى، الفاصوليا الجافة

⬅مجموعة الفاكهة المانجو، الفراولة، والمشمش



النصائح لتخفيف حدة مرض النقرس وسهولة التخلص من أملاح اليورات

الإكثار من الماء والسوائل: حيث إن أقل كمية من الماء يوصى بها هى لتر ونصف يوميًا، تزيد هذه الكمية حسب التعرض للحرارة وزيادة العرق.

⬅الاعتدال أو الإقلال من شرب الشاى والقهوة

⬅ تناول الألبان ومنتجاتها يساعد على قلوية البول وبالتالى طرد اليورات عن طريق الكلى

⬅تناول النشويات كالأرز والمكرونة باعتدال يساعد على تخليص الجسم من اليورات عن طريق الجهاز الهضمى

⬅ اللحوم البيضاء مثل قليل من صدور الدجاج والأرانب هى أقل اللحوم أحتواءً على حمض البوليك.



اجعل فوار الاملاح بديل للمشروبات الباردهمع اي اكله فيها مسبب من مسببات النقرس تناول كيس فوار

