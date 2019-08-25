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أخبار العالم

شاهد.. إسرائيل تنشر فيديو لهجوم إيراني في سوريا

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:40 م
قوات من جيش الاحتلال
قوات من جيش الاحتلال
أحمد قاسم
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقطع فيديو زعم فيه أنه عملية لإحباط هجوم لخلية تابعة لفيلق القدس الإيراني في سوراي.

ويظهر في مقطع الفيديو 4 أشخاص يسيرون في مكان مفتوح ويحمل أحدهم شيئا، قال الجيش الإسرائيلي إنه "طائرة مسيرة هجومية".

ونشر الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه قام الخميس الماضي بتشويش محاولة لتنفيذ عملية تخريبية خططت لها خلية تابعة لفيلق القدس الايراني. وأظهر الفيديو المرفق أفراد الخلية وهم يمسكون بطائرة مسيرة، ويتقدمون من المنطقة المخططة لإطلاقها في قرية عرنة.

وقال الكولونيل جوناثان كونريكوس، وهو أحد المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، للصحفيين، إن هذه القوات كانت تعد الخميس لإطلاق "عدد من الطائرات المسيرة الهجومية"، في توقيت متزامن على شمال إسرائيل، وإن كل طائرة منها كانت ستحمل بمتفجرات تزن عدة كيلوغرامات، لكن إسرائيل أجهضت هذه الخطة.

وقال كونريكوس إن الطائرات المسيرة وصلت إلى مطار دمشق قبل أسابيع مع "عملاء إيرانيين"، ثم نُقلت إلى مجمع يديره فيلق القدس بإحدى القرى جنوب شرقي المدينة.

وأضاف أن إسرائيل شنت هجوم السبت بعدما علمت أن محاولة أخرى لإطلاق الطائرات المسيرة الإيرانية كانت وشيكة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش أحبط هجوما إيرانيا مزمعا.

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