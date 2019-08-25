اخبار النادي الاهلي اليوم الاحد 25-8-2019.. الأحمر مهدد بسحب لقب الدوري.. وحريق داخل القناة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة في النادي الأهلي ، وجاءت كالتالي:
صاحب القدم الذهبية.. الأهلي يختار أفضل لاعب في موسم 2018-2019
اختار النادي الأهلي أفضل لاعب في موسم الماضي 2018-2019 ، وذلك بعد أن تمكن المارد الأحمر من حصد لقب الدوري بعد صراع شرس مع الزمالك طوال الموسم، وودع الفريق مسابقة كأس مصر من دور الـ 16.
حريق في قناة الأهلي.. وإلغاء برامج الهواء
شب حريق داخل استديوهات قناة النادى الأهلى بمدينة الانتاج الاعلامى بسبب ماس كهربائى فى الاجهزة الكهربائية الموجودة داخل الاستديوهات .
الأهلي يعلن إعارة محمد شريف لـ إنبي
أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن إعارة محمد شريف، لاعب فريق الكرة؛ إلى نادي إنبي لمدة موسم.
5 معلومات عن كانو سبورت الغيني منافس الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تأهل بطل غينيا الاستوائية على حساب ميكيلي أنديرتا الإثيوبي بالفوز عليه بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.
تعرف على موعد مواجهة الأهلي في دور الـ32 من دوري الأبطال
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تأهل بطل غينيا الاستوائية على حساب ميكيلي أنديرتا الإثيوبي بالفوز عليه بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.
مفاجأة .. الأهلي مهدد بسحب لقب الدوري الممتاز بعد إلغاء الهبوط
أكد الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح أن قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى لا يعد نهائيا ومن حق اتحاد الكرة الطعن عليه .
أخذ أكثر من فرصة.. آراء الجماهير حول رحيل وليد أزارو عن الأهلي .. شاهد
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي رحيل ازارو عن النادي وذلك لأدائه السيئ في الفترة الاخيرة واعتراض الجمهور على أدائه ، وتم تعيين محمد يوسف مديرا فنيا للنادي الأهلي لفترة مؤقتة لحين تعيين مدير فني آخر .
المدير الفنى الجديد لـ الأهلى.. انحصار المنافسة بين 3 أجانب والتعاقد قريبا
استقرت لجنةُ التخطيط للكرة بالنادى الأهلى، برئاسة الدكتور طه إسماعيل على ثلاثة مدربين أجانب من مدارس كروية مختلفة؛ لاختيار أحدهم لتولّي المسئولية الفنية لفريق الكرة بالأهلي، خلال الفترة القادمة.
صاحب القدم الذهبية.. الأهلي يختار أفضل لاعب في موسم 2018-2019
اختار النادي الأهلي أفضل لاعب في موسم الماضي 2018-2019 ، وذلك بعد أن تمكن المارد الأحمر من حصد لقب الدوري بعد صراع شرس مع الزمالك طوال الموسم، وودع الفريق مسابقة كأس مصر من دور الـ 16.
حريق في قناة الأهلي.. وإلغاء برامج الهواء
شب حريق داخل استديوهات قناة النادى الأهلى بمدينة الانتاج الاعلامى بسبب ماس كهربائى فى الاجهزة الكهربائية الموجودة داخل الاستديوهات .
الأهلي يعلن إعارة محمد شريف لـ إنبي
أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن إعارة محمد شريف، لاعب فريق الكرة؛ إلى نادي إنبي لمدة موسم.
5 معلومات عن كانو سبورت الغيني منافس الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تأهل بطل غينيا الاستوائية على حساب ميكيلي أنديرتا الإثيوبي بالفوز عليه بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.
تعرف على موعد مواجهة الأهلي في دور الـ32 من دوري الأبطال
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تأهل بطل غينيا الاستوائية على حساب ميكيلي أنديرتا الإثيوبي بالفوز عليه بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.
مفاجأة .. الأهلي مهدد بسحب لقب الدوري الممتاز بعد إلغاء الهبوط
أكد الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح أن قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى لا يعد نهائيا ومن حق اتحاد الكرة الطعن عليه .
أخذ أكثر من فرصة.. آراء الجماهير حول رحيل وليد أزارو عن الأهلي .. شاهد
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي رحيل ازارو عن النادي وذلك لأدائه السيئ في الفترة الاخيرة واعتراض الجمهور على أدائه ، وتم تعيين محمد يوسف مديرا فنيا للنادي الأهلي لفترة مؤقتة لحين تعيين مدير فني آخر .
المدير الفنى الجديد لـ الأهلى.. انحصار المنافسة بين 3 أجانب والتعاقد قريبا
استقرت لجنةُ التخطيط للكرة بالنادى الأهلى، برئاسة الدكتور طه إسماعيل على ثلاثة مدربين أجانب من مدارس كروية مختلفة؛ لاختيار أحدهم لتولّي المسئولية الفنية لفريق الكرة بالأهلي، خلال الفترة القادمة.