اخبار النادي الاهلي اليوم الاحد 25-8-2019.. الأحمر مهدد بسحب لقب الدوري.. وحريق داخل القناة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة في النادي الأهلي ، وجاءت كالتالي:اختار النادي الأهلي أفضل لاعب في موسم الماضي 2018-2019 ، وذلك بعد أن تمكن المارد الأحمر من حصد لقب الدوري بعد صراع شرس مع الزمالك طوال الموسم، وودع الفريق مسابقة كأس مصر من دور الـ 16.شب حريق داخل استديوهات قناة النادى الأهلى بمدينة الانتاج الاعلامى بسبب ماس كهربائى فى الاجهزة الكهربائية الموجودة داخل الاستديوهات .أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن إعارة محمد شريف، لاعب فريق الكرة؛ إلى نادي إنبي لمدة موسم.يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تأهل بطل غينيا الاستوائية على حساب ميكيلي أنديرتا الإثيوبي بالفوز عليه بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تأهل بطل غينيا الاستوائية على حساب ميكيلي أنديرتا الإثيوبي بالفوز عليه بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.أكد الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح أن قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى لا يعد نهائيا ومن حق اتحاد الكرة الطعن عليه .قرر مجلس إدارة النادي الأهلي رحيل ازارو عن النادي وذلك لأدائه السيئ في الفترة الاخيرة واعتراض الجمهور على أدائه ، وتم تعيين محمد يوسف مديرا فنيا للنادي الأهلي لفترة مؤقتة لحين تعيين مدير فني آخر .استقرت لجنةُ التخطيط للكرة بالنادى الأهلى، برئاسة الدكتور طه إسماعيل على ثلاثة مدربين أجانب من مدارس كروية مختلفة؛ لاختيار أحدهم لتولّي المسئولية الفنية لفريق الكرة بالأهلي، خلال الفترة القادمة.