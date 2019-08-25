مفاجأة .. الأهلي مهدد بسحب لقب الدوري الممتاز بعد إلغاء الهبوط

أكد الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح أن قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى لا يعد نهائيا ومن حق اتحاد الكرة الطعن عليه .





وقال فضل الله فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " انه فى حال صدور قرار نهائى وحاسم بإلغاء نتائج الدورى الممتاز الماضى وإلغاء الهبوط ، فإن الأمر سيصل إلى سحب لقب الدورى من الأهلى الفريق المتوج .





وأوضح أنه لا احد يعلم حيثيات الحكم ، ولكن فى حال صدور قرار بإلغاء نتائج الدورى فإنه سيتم سحب اللقب من الاهلي، وكأن البطولة لم تلعب من الأساس ، أما إذا كان المنطوق يخص إلغاء الهبوط فقط فلا خوف على الأهلي من هذا الأمر .





وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكما نهائيا بعدم هبوط أندية الداخلية وبتروجت والنجوم، واستمرارها في دوري الموسم القادم بعد تلقيه شكوى رسمية خلال الأشهر الماضية.





وهبطت فرق الداخلية بتروجت والنجوم رسميًا إلى دورى القسم الثانى، بعدما استقرت فى قاع جدول مسابقة الدورى العام للموسم الماضى.





واحتل فريق بتروجت المركز الـ16 فى جدول المسابقة برصيد 35 نقطة، فيما احتل فريق الداخلية المركز الـ17 برصيد 27 نقطة، وفى المركز الأخير جاء فريق النجوم برصيد 26 نقطة.





وبعد هذا القرار من قبل مركز التحكيم والتسوية، أصبح لدى اتحاد الكرة الحالى برئاسة عمرو الجناينى فرصة الطعن على القرار وإعادة الأمر مرة أخرى إلى نقطة الصفر.