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ديني

المفتي السابق ينصح من يشم رائحة كريهة في منزله بقراءة هذه الآية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:37 ص
سبب الرائحة الكريهة
سبب الرائحة الكريهة في المنزل
محمد صبري عبد الرحيم
نصح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بقراءة آية الكرسي 11 مرة في المنازل التي يشعر فيها الإنسان بأمور غير طبيعية، كأن يشم رائحة كريهة في المنزل ولا يعلم مصدرها.

جاء ذلك عبر صفحته على «فيسبوك» في إجابة الدكتور علي جمعة عن سؤال يقول صاحبه: «شخص يشم رائحة كريهة في منزله ولا يعرف السبب وانتقل لثلاثة منازل أخرى، ويشم نفس الرائحة!؟».

وقال المفتي السابق، إن قراءة آية الكرسي 11 مرة تصرف أذى المخلوقات الأخرى من المنزل، وهذه من الأمور المجربة التي لم يرد بها نص شرعي في الكتاب أو السُنة النبوية، ولكن أرشد إليها بعض العلماء السابقين، وجُربت وكان لها مفعول في القضاء على الأذى، ونقرأ آية الكرسي على سبيل الدعاء.

وأكد الدكتور علي جمعة، أن تأثير القرآن الكريم كتاب الله -عز وجل- قوي جدًا، مُذكرًا بقول الله تعالى: «إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا» (سورة النساء: 76).

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