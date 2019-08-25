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ديني

الأوقاف تنظم 5 ندوات دينية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:21 م
الاوقاف
الاوقاف
محمود ضاحي
تنظم وزارة الأوقاف خمس ندوات تعالج قضايا دينية ومجتمعية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام في ملف تجديد الخطاب الديني، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري .

وأوضحت الوزارة أن الندوة الأولى يوم الثلاثاء بعنوان " مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر” من مسجد مولانا الإمام الحسين (رضي الله عنه) بمحافظة القاهرة ، يشارك فيها كل من الدكتور محمد أحمد حامد، والشيخ الشحات محمود البحيري.

أما الندوة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر بعنوان: ” السكينة وأثرها على الفرد والمجتمع ” من مسجد مصطفى محمود بمحافظة الجيزة ، يشارك فيها كل من الشيخ محمد عبد المجيد عودة، والشيخ محمد حسن متولي .

وأكملت الوزارة: الندوة الثالثة ستكون الثلاثاء 10 سبتمبر بعنوان : ” واجب المعلم والمتعلم ” من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بمحافظة القاهرة ، يشارك فيها كل من الشيخ محمود عقبة طه محمود، الشيخ محمود محمد بركات.

والندوة الرابعة : الثلاثاء 17 سبتمبر بعنوان : ” مظاهر الكبر والاستعلاء والصد عن دين الله ” من مسجد أسد بن الفرات من محافظة الجيزة، يشارك فيها كل من الشيخ رزق رجب عبد الموجود ، والشيخ حمدي ربيع عبد الله .

والندوة الخامسة : الثلاثاء 24 سبتمبر بعنوان : ” خطورة الجحود وكفران النعم ” من مسجد صلاح الدين بالمنيل محافظة القاهرة ، يشارك فيها كل من الشيخ محمد إسماعيل محمد، والشيخ ضياء سيد نور الدين.

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