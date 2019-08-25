مقتل 17 شخصا وإصابة 100 فى اشتباكات قبلية بـ السودان.. وطوارئ وإقالات بسبب الأحداث

أعلن مجلس السيادة في السودان، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في بورسودان وذلك بسبب اشتباكات قبلية.





وفي وقت سابق أعلنت شرطة السودان، مقتل 16 شخصًا وإصابة آخرين في تجدد الاشتباكات القبلية، بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للقتلى إلى 17 شخصًا وإصابة 100 آخرين.





كما أقال مجلس السيادي الانتقالي والي ولاية البحر الأحمر ومدير أمنها على خلفية تلك الاشتباكات.



