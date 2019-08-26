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محافظات

اليوم.. محافظ كفر الشيخ يفتتح أعمال تطوير وتوسعات بمدرستين

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:01 ص
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
يشهد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم، افتتاح أعمال تطوير وتوسعات مدرستي الوحدة العربية للتعليم الأساسى، وعلى عبدالشكور للتعليم الأساسى بمدينة كفرالشيخ.

ويحضر الافتتاح اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء هاني النواصرة، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمد سلامة، مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات إنشاء وتطوير المدارس بما يسهم في إنجاح العملية التعليمية، مشيرا إلى افتتاح العديد من المدارس الجديدة خلال المرحلة المقبلة.

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