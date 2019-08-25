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جونسون: بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي مهما كانت الظروف

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:36 م
جونسون
جونسون
أحمد قاسم
أعلن مسئول بريطاني، اليوم الأحد، أم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أبلغ رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مهما كانت الظروف.

جاء ذلك بعد اجتماع المسئولين على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في بياريتس في فرنسا.

وكان جونسون وتوسك قد تبادلا الاتهامات، قبل الاجتماع، حول من سيتحمل اللوم في حالة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون اتفاق على ترتيبات الخروج.

وأوضح المسئول جونسون أبلغ توسك بأنه يفضل السعي من أجل اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وكرر القول بأنه ما زال راغبا في الجلوس والحديث مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بهذا الشأن.

وتابع المسئول "رئيس الوزراء كرر القول بأننا سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر أيا كانت الظروف. يتعين علينا احترام نتيجة الاستفتاء".

وسوف يجتمع الاثنان مجددا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.

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