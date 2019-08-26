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البيت الأبيض يعلن عن ظهور جديد لترامب وماكرون عقب انتهاء قمة السبع

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:36 ص
الرئيسان الأمريكي
الرئيسان الأمريكي والفرنسي
رويترز
قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيشارك في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين في ختام قمة مجموعة السبع في فرنسا.

وأضاف البيت الأبيض في بيانه الصحفي اليومي ليوم الاثنين إن المؤتمر سيعقد في بياريتس عقب الجلسة الختامية لمجموعة السبع.

ولم يذكر تفاصيل أخرى. وأصر ترامب يوم الأحد على أنه كان على وفاق خلال القمة مع زعماء المجموعة الأخرين والتي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.

ولكن خلافات ظهرت بشأن قضايا تراوحت بين تصاعد الحرب التجارية مع الصين والطموحات النووية لكل من إيران وكوريا الشمالية ومسألة ما إذا كان يجب إعادة ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجموعة السبع.

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