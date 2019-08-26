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ليوناردو دي كابريو يتبرع لإصلاح حرائق غابات الأمازون

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:00 م
ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو
شروق ابراهيم
أطلقت مؤسسة النجم العالمي ليوناردو دي كابريو الخيرية Earth Alliance صندوق تبرعات خاص بـ حرائق غابات الأمازون التي تعرضت لحرائق مؤخرًا، متعهدة بتقديم 5 ملايين دولار أمريكي من أجل المساعدة في مكافحة حرائق الغابات وإصلاح الأضرار التي لحقت بغابات الأمازون.

وقالت المؤسسة بحسب ما جاء في منشور " ليوناردو دي كابريو" عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ان المؤسسة سوف تقوم بتوزيع الأموال بشكل مباشر على الشركاء المحليين والمجتمعات الأصلية المسؤولة عن حماية غابات الأمازون.

وغابات الأمازون، التي تسمى رئة العالم، تضم نحو 3 ملايين نوع من النباتات والحيوانات ومليون نسمة من السكان، وتتمثل أهميتها بكبح مستوى الاحتباس الحراري حول العالم، حيث تمتص الغابات ملايين الأطنان من انبعاثات الكربون كل عام.

غابات الأمازون تقع في البرازيل وتنتشر على مستوى بوليفيا وبيرو والإكوادور وكولومبيا وفنزويلا.

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