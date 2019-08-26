اسعار السيارات اليوم في مصر.. تفاصيل

تشهد اسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها الاقتصادية» فإن اسعار السيارات تتغير من يوم لأخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن اسعار السيارات، ونقدم لكم في التقرير التالي اسعار السيارات في مصر اليوم 25-8-2019 التي تناسب جميع الفئات.
هيونداي hyundai :
Hci تبدأ من 255000 حتي 335000 لأعلى فئة
كريتا Creta تبدأ من 340000 حتي 415000 لأعلى فئة
الينترا elantra AD تبدأ من 299000 حتي 439000 لأعلى فئة
سوناتا Sonata تبدأ من 539000 حتي 659000 لأعلى فئة
نيسان nissan :
صني sunny تبدأ من 208000 حتى 230000 لأعلى فئة
سنترا sentra تبدأ من 289000 حتى 307000 لأعلى فئة
كشكاي qashqai تبدأ من 379000 حتى 439000 لأعلى فئة
جوك julke بسعر 355000
رينو renault :
لوجان logan تبدأ من 188000 حتي 247000 لأعلى فئة
سانديرو sandero تبدأ من 226000 حتى 252000 لأعلى فئة
ستيب واي stepway بسعر 256000
ميجان megane تبدأ من 293000 حتى 430000 لأعلى فئة
كابشر captur تبدأ من 337000 حتى 367000 لأعلى فئة
كادجار kadjar تبدأ من 394000 حتى 465000 لأعلى فئة
اسبيرانزا speranza :
انفي envy بسعر 175000
اريزو arezo 5 تبدأ من 168000 حتى 202000 لأعلى فئة
تيجو tiggo4 4 تبدأ من 330000 حتى 360000 لأعلى فئة
تيجو Tiggo7 7 تبدأ من 365000 حتى 390000 لأعلى فئة
تيجو8 tiggo8 بسعر 450000
جيلي geely :
امجراند emgrand بسعر 189000
امبريالimperial بسعر 276000
ام جراند اكس 7 emgrand x7 بسعر 275000
بي واي دي byd :
اف 3 f3 بسعر 173000
اس 5 s5 بسعر290000
تويوتا toyota :
فورتشنر furniture تبدأ من 845000 حتي 1.025.900 لأعلى فئة
ياريس yaris تبدأ من 220000 حتى 315000 لأعلى فئة
افانزا avanza بسعر 375000
كورولا corolla تبدأ من 325000 حتى 469000 لأعلى فئة
C-HR تبدأ من 405000 حتى 590000 لأعلى فئة
رش rush تبدأ من 400000 حتى 425000 لأعلى فئة
اوريس auris بسعر 435000
سانج يونج sang young :
تيفولي tivoli تبدأ من 310000 حتى 360000 لأعلى فئة
تيفولي اكس ال في tivoli xlv تبدأ من 320000 حتى 335000 لأعلى فئة
كيا KIA :
ريو rio تبدأ من 284000 حتي 339000 لأعلى فئة
جراند سيراتو grand cerato تبدأ من 334000 حتى 424000 لأعلى فئة
بيجاس pegas تبدأ من 239000 حتى 254000 لأعلى فئة
سبورتاج sportage تبدأ من 429000 حتى 544000 لأعلى فئة
سورينتو sorento تبدأ من 649000 حتى 849000 لأعلى فئة
بي ام دبليو BMW:
bmw 318 بسعر 625000
320 bmw بسعر 780000
340 bmw بسعر M - sport 1.075.000
520 bmw بسعر 1.298.000
530 bmw بسعر 1.450.000 M - sport
X1 bmw بسعر اكس لاين 735000
X2 bmw بسعر 650000
X3 bmw بسعر 1.475.000
X6 bmw بسعر 1.850.000
740 bmw 7 series بسعر 2.600.000
شيفرولية chevrolet :
لانوس lanos تبدأ من 166400 حتي 171600 لأعلى فئة
افيو avio تبدأ من 198000 حتى 204000 لأعلى فئة
اوبترا optra تبدأ من 209000 حتى 225000 لأعلى فئة
ماليبو malibu تبدأ من 420000 حتى 500000 لأعلى فئة
N300 بسعر 156000
هيونداي hyundai :
Hci تبدأ من 255000 حتي 335000 لأعلى فئة
كريتا Creta تبدأ من 340000 حتي 415000 لأعلى فئة
الينترا elantra AD تبدأ من 299000 حتي 439000 لأعلى فئة
سوناتا Sonata تبدأ من 539000 حتي 659000 لأعلى فئة
نيسان nissan :
صني sunny تبدأ من 208000 حتى 230000 لأعلى فئة
سنترا sentra تبدأ من 289000 حتى 307000 لأعلى فئة
كشكاي qashqai تبدأ من 379000 حتى 439000 لأعلى فئة
جوك julke بسعر 355000
رينو renault :
لوجان logan تبدأ من 188000 حتي 247000 لأعلى فئة
سانديرو sandero تبدأ من 226000 حتى 252000 لأعلى فئة
ستيب واي stepway بسعر 256000
ميجان megane تبدأ من 293000 حتى 430000 لأعلى فئة
كابشر captur تبدأ من 337000 حتى 367000 لأعلى فئة
كادجار kadjar تبدأ من 394000 حتى 465000 لأعلى فئة
اسبيرانزا speranza :
انفي envy بسعر 175000
اريزو arezo 5 تبدأ من 168000 حتى 202000 لأعلى فئة
تيجو tiggo4 4 تبدأ من 330000 حتى 360000 لأعلى فئة
تيجو Tiggo7 7 تبدأ من 365000 حتى 390000 لأعلى فئة
تيجو8 tiggo8 بسعر 450000
جيلي geely :
امجراند emgrand بسعر 189000
امبريالimperial بسعر 276000
ام جراند اكس 7 emgrand x7 بسعر 275000
بي واي دي byd :
اف 3 f3 بسعر 173000
اس 5 s5 بسعر290000
تويوتا toyota :
فورتشنر furniture تبدأ من 845000 حتي 1.025.900 لأعلى فئة
ياريس yaris تبدأ من 220000 حتى 315000 لأعلى فئة
افانزا avanza بسعر 375000
كورولا corolla تبدأ من 325000 حتى 469000 لأعلى فئة
C-HR تبدأ من 405000 حتى 590000 لأعلى فئة
رش rush تبدأ من 400000 حتى 425000 لأعلى فئة
اوريس auris بسعر 435000
سانج يونج sang young :
تيفولي tivoli تبدأ من 310000 حتى 360000 لأعلى فئة
تيفولي اكس ال في tivoli xlv تبدأ من 320000 حتى 335000 لأعلى فئة
كيا KIA :
ريو rio تبدأ من 284000 حتي 339000 لأعلى فئة
جراند سيراتو grand cerato تبدأ من 334000 حتى 424000 لأعلى فئة
بيجاس pegas تبدأ من 239000 حتى 254000 لأعلى فئة
سبورتاج sportage تبدأ من 429000 حتى 544000 لأعلى فئة
سورينتو sorento تبدأ من 649000 حتى 849000 لأعلى فئة
بي ام دبليو BMW:
bmw 318 بسعر 625000
320 bmw بسعر 780000
340 bmw بسعر M - sport 1.075.000
520 bmw بسعر 1.298.000
530 bmw بسعر 1.450.000 M - sport
X1 bmw بسعر اكس لاين 735000
X2 bmw بسعر 650000
X3 bmw بسعر 1.475.000
X6 bmw بسعر 1.850.000
740 bmw 7 series بسعر 2.600.000
شيفرولية chevrolet :
لانوس lanos تبدأ من 166400 حتي 171600 لأعلى فئة
افيو avio تبدأ من 198000 حتى 204000 لأعلى فئة
اوبترا optra تبدأ من 209000 حتى 225000 لأعلى فئة
ماليبو malibu تبدأ من 420000 حتى 500000 لأعلى فئة
N300 بسعر 156000