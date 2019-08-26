سأكون سعيدا بلقاء روحاني .. ترامب: إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب حول العالم.



وقال ترامب إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغه بكل الخطوات التي اتخذها قبل مجيء ظريف إلى قمة الدول السبع.



وصرح ترامب بأنه إذا كانت الظروف جيدة فسيكون سعيدا بلقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، مشيرا إلى أنه سيلتقي روحاني في الوقت المناسب.



وشدد على أن الولايات المتحدة لا تريد تغيير النظام في إيران إلا أنها تريد ضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا.



وقال ترامب إن واشنطن تعمل على عدم امتلاك إيران أسلحة نووية وصواريخ باليستية وعلى اتفاق أطول أمدا مع طهران.

