الأوقاف ترسل قوافل دعوية إلى مطروح والمنيا والبحيرة

تنظم وزارة الأوقاف، ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات «مطروح، والمنيا، والبحيرة»، الجمعة المقبلة، تحت عنوان: «مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر».



وتضم القافلة الأولى المتجهة إلى محافظة مطروح: الشيخ حاتم أحمد محمد إسماعيل، والشيخ محمد إسماعيل عطوة أبو سعدة، والشيخ نصر محمد نصر مندور، والشيخ محمود شعبان محمد، والشيخ عبد العظيم عبد المرضي عامر، والشيخ سامي عبد الله عبد الجواد، والشيخ طه رمزي أحمد الرفاعي، والشيخ محمد فوزي علم الدين.



ويشارك في القافلة الثانية المتجهة إلى محافظة المنيا «إدارة أبو قرقاص» الشيخ رضا محمد عبد الجليل، والشيخ محمود حسن صالح، والشيخ هاشم محمد يوسف، والشيخ عبد الفتاح محمد حسين، والشيخ خلف أحمد حسين، والشيخ سعودي عبد الله محمد، والشيخ عامر حسن عبد المنعم، والشيخ محمد علي محمد علي، والشيخ علاء علام علي، والشيخ ممدوح عثمان أحمد.



وتتألف القافلة الثالثة المتجهة إلى محافظة البحيرة «وادي النطرون» الشيخ محمد صبحي حامد نافع، والشيخ إبراهيم محمد علي، والشيخ طلعت سعد زكي، والشيخ يسري إسماعيل محمد، والشيخ خميس محمد سعد.