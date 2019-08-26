جمارك سفاجا تضبط 10 محاولات تهرب جمركى

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب أحمد مدير عام الجمرك بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بميناء سفاجا، من ضبط ١٠ محاولات تهرب جمركى لكمية من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها والمبيدات الحشرية والأجهزة الطبية.



وتمكنت إدارة تفتيش الركاب برئاسة محمود أبو دوح الجلالى، من إحباط ٤ محاولات تهرب جمركى وذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميناء ضبا على الباخرة أمانة حيث تم الاشتباه فى ٤ ركاب قادمين بصالتى السعودية والكويتي وبتفتيش أمتعتهم الشخصية تبين وجود ١٠٤ شيش إلكترونية و٢ طائرة تعمل بالريموت كنترول و٤٥٠ عبوة زيت شيش إلكترونية مختلفة الأنواع والأشكال و٧٥ كيس بوزن1 كيلو جرام من المبيدات الحشرية ( ايفسكت ) و١٢ دستة مخمرية للشعر والجسم و١٠ دسته كريم للعضلات مخفاة داخل حقائبهم وأمتعتهم الشخصية.



واشترك فى الضبط ناصر فارس وسيد عزالدين ومحمد ربيع مأموري تفتيش الركاب وعزت نادي ومكرم الورداني مأمورى التعريفة ومحمد عبد المنعم مشرف الصالة وقدرت التعويضات المستحقة بمبلغ ٧٨٩٦٠٠ جنيه.



أما المحاولات الستة الأخرى فكانت فى إدارة الحركة حيث تم ضبط ٢ من الأجهزة الطبية وكمية من المستلزمات الطبية والعطور والمبيدات الحشرية والأسلحة البيضاء والمطهرات ( ديتول ) ومستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات والطلقات الخرسانية مخبأة فى الأمتعة الشخصية.



وتم الضبط بمعرفة عرفات محمد وهشام عوض ومصطفي محمود وأحمد كمال أبو المجيد ومحمود مرتضي بإداره الحركة وعماد حمدي وحمدي صابر ومصطفي هاشم ومحمد عامر بإدارة التعريفة.



وتم تحرير محاضر الضبط بمعرفة شعبان الريس وأحمد محمد ومحمد مسعد ومحمد عزت بإدارة الشئون القانونية.



وقرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه علي المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.