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تعليم

المحرصاوى يهنئ كليات طب الأسنان وأصول المنوفية والدراسات الإنسانية بـ الاعتماد

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:01 م
الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر
محمد شحتة
قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم التهنئة لعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكليات التي تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ، مؤكدا أن المخطط الاستراتيجي للجامعة يستهدف اعتماد جميع الكليات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بيان المركز الإعلامي للجامعة، أن الكليات التي حصلت على الاعتماد اليوم هي طب الأسنان بنين الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور تامر حمزة، عميد الكلية، وأصول الدين والدعوة بالمنوفية، برئاسة الدكتور صالح الفقي، عميد الكلية، وبعض الأقسام بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة برئاسة الدكتورة تحية أبوشعيشع، عميدة الكلية، باعتماد 4 برامج (علم النفس والتاريخ والاجتماع والجغرافيا).

وأعرب–في بيان للمركز الإعلامي بالجامعة- عن سعادته الغامرة باعتماد الكليات الجديدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، معلنا أنها تضاف إلى رصيد الجامعة، من الكليات التي حصلت الاعتماد من قبل.

وقال رئيس جامعة الأزهر إن الكليات الحاصلة على الجودة بالجامعة قد استوفت كافة المعايير الأكاديمية التي ترتبط بالقدرة المؤسسية والفعالية التعليمية وفق تقارير المراجعين والخبراء، مشيرا إلى أن هناك كليات أخرى بالجامعة تقترب من الوصول إلى المعدلات المطلوبة للجودة ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد.

وأكد أن إدارة الجامعة تسعى في ضوء توجيهات ودعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لتوفير الموارد والإمكانيات اللازمة لتطوير كافة عناصر العملية التعليمية والبحثية والوصول إلى مستوى الجودة المطلوبة للتعليم والبحث العلمي في جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

جدير بالذكر أن هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء قد منحت شهادة الاعتماد لـ 16 كلية بجامعة الأزهر، حتى الآن، إضافة لاعتماد 4 برامج بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، وجاري استكمال اجراءات اعتماد باقي كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

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