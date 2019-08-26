غدًا.. الأهلي يعود للتدريبات استعدادًا لـ كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات غدًا استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في دور الــ32 بدورى أبطال أفريقيا المقرر لها أحد أيام 13 و 14 و 15 سبتمبر المقبل.
ومن المقرر أن يقود المران محمد يوسف المدرب العام لحين وصول المدير الفني الجديد بعد أن تم التوصل لاتفاق مبدئي معه .
وتأهل بطل غينيا الاستوائية على حساب ميكيلي أنديرتا الإثيوبي بالفوز عليه بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.
ومن المقرر أن يقام لقاء الذهاب بين الأهلي وكانو سبورت، خارج مصر، أحد أيام 13- 14- 15 من سبتمبر على أن تكون جولة الإياب في مصر أحد أيام 27- 28 – 29 من نفس الشهر.
يذكر أن الأهلي صعد إلى دور الـ32 بعدما تغلب على فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان بنتيجة (13-0) في مجموع لقائي الذهاب والعودة. وانتهى لقاء الذهاب في برج العرب بالفوز بأربعة أهداف دون رد، وفي مباراة العودة حقق الأهلي أكبر انتصار في تاريخ الأندية المصرية بالفوز بتسعة أهداف نظيفة.
ومن المقرر أن يقود المران محمد يوسف المدرب العام لحين وصول المدير الفني الجديد بعد أن تم التوصل لاتفاق مبدئي معه .
وتأهل بطل غينيا الاستوائية على حساب ميكيلي أنديرتا الإثيوبي بالفوز عليه بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.
ومن المقرر أن يقام لقاء الذهاب بين الأهلي وكانو سبورت، خارج مصر، أحد أيام 13- 14- 15 من سبتمبر على أن تكون جولة الإياب في مصر أحد أيام 27- 28 – 29 من نفس الشهر.
يذكر أن الأهلي صعد إلى دور الـ32 بعدما تغلب على فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان بنتيجة (13-0) في مجموع لقائي الذهاب والعودة. وانتهى لقاء الذهاب في برج العرب بالفوز بأربعة أهداف دون رد، وفي مباراة العودة حقق الأهلي أكبر انتصار في تاريخ الأندية المصرية بالفوز بتسعة أهداف نظيفة.