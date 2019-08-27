لكى لا تتعرض غسالة الملابس للتلف عليك اتباع هذه النصائح

أصبحت غسالة الملابس لا غني عنها فى المنزل فهى من أهم ،الأجهزة الكهربائية بالنسبة لربة المنزل ،لذلك علي كل ربة منزل الحفاظ على غسالة الملابس بهذه الخطوات .



خاصة أن بعض السيدات لا يعرفن الطريقة الصحيحة للحفاظ على غسالة ملابس نظيفة، وهو ما قدمه موقع «wikihow​»، ونستعرضه خلال التقرير التالي..



طريقة تنظيف الغسالة ذات الباب الأمامي

أولًا: تنظيف حلة التخزين:

يمكن تنظيف حلة التخزين بكل سهولة عن طريق ملئها بالماء المغلي، ثم ترك الغسالة لتعمل كدورة التشغيل العادية، والماء الساخن سيقوم بتنظيف كل شيء.



ثانيًا: إزالة البقع

إذا كانت حلة التخزين الخاصة بك بها بقع نتيجة الاستخدام الدائم، يمكنك التخلص منها عن طريق وضع كمية من المُبيض مع الماء الساخن ثم تشغيل الغسالة.



ثالثا: تنظيف غطاء الباب المطاطي

من أكثر الأماكن التي تحتوي على مقدار كبير من البكتيريا غطاء الباب المطاطي، والذي يجيب أن نحرص على تجفيفه دائمًا باستخدام قطعة قماش جافة.



رابعا: أماكن وضع المنظفات

ييجب أيضا أن نعمل على تنظيف مكان وضع المنظفات بشكل دائم، عن طريق قطعة من القماش الجاف.



طريقة تنظيف الغسالة ذات الباب العلوي

تنظيف حلة التخزين

عن طريق الماء الساخن، وإضافة ربع لتر من الكلور ثم ترك الغسالة لتعمل في دورتها العادية.



ثم بعد ذلك يمكننا استخدام محلول الملح وقطع إسفنج، لمسح حلة التخزين من الداخل.



نصائح للحفاظ على غسالتك نظيفة دائما:



هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتباعها للحفاظ على غسالة الملابس الخاصة بك نظيفة بشكل دائم، وهي:



أولا: لا تتركي الملابس المُبللة داخلها أبدًا، بل يجب إخراجها فور انتهاء دورة العمل.



ثانيًا: لا تغلقي باب الغسالة عقب استخدامها مباشرة، بل يجب تركه مفتوحا لفترة من الوقت حتى يخرج البخار بالكامل.



ثالثا: تنظيف الغطاء المطاطي للباب وتجفيفه بشكل دائم عقب انتهاء دورة عمل الغسالة مباشرة.



رابعا: لا تتركي أي جزء من الغسالة مبللا أبدا، لأن ذلك سيجعله بيئة صالحة لنمو الجراثيم



خامسا: يجب أن تحرصي على تنظيف غسالتك مرة واحدة في الشهر على الأقل.