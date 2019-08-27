البيطريين توضح كيفية القضاء على حشرة القراد للكلاب

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين: "لذلك يمكننا اكتشاف القراد في الكلاب عن طريق فحص جسد الكلب باليد كالتالي:







- القراد يقوم بالتشبث بجلد الكلب بمجرد دخول الجسم، لأنه يتغذى على الدماء كما أوضحنا من قبل، وكلما مر الوقت ينمو جسد القرادة وتصبح حركتها أثقل وحجمها أكبر.





- ابدأ من رأس الكلب، قم بتحريك يديك فوق رأس كلبك، افحص منطقة الذقن وخلف الأذنين وتحت الطوق، هذه هي الأماكن التي يصعب على الكلب تنظيفها ومن السهل على القرادة الاختباء فيها.





- قم بتمرير يديك ببطء على جميع أجزاء الجسم، ابحث تحت فخذي الكلب وإبطيه لأن هذا المكان يصعب على الكلب تنظيفة بسهولة.





- أكمل البحث بيديك ببطء تحت ذيل الكلب وحول فتحة الشرج لأن هذه الأماكن أيضا من السهل اختباء القرادة فيها.





كيفية إزالة القراد من جسم الحيوان؟

أوضح الدكتور الحسيني عوض أن أول خطوة في القضاء على القراد في الكلاب هي إزالتها من جسم الكلب بالطريقة الصحيحة فور اكتشافها، فعند اكتشافك لحشرة القراد، عليك التصرف بسرعة ودقة لضمان التخلص الصحيح من القرادة، كما سنوضح كالتالي:





- قم بارتداء قفازات واقية تستخدم لمرة واحدة قبل البدء في إزالة القرادة من جسم حيوانك المصاب، ارتداء القفازات ضروري حتى تحمي يديك من أي التهابات أو أي حشرات لا تراها بالعين.





- قم باستخدام ملقاط لإزالة القراد، أو قم بشراء اداة إزالة القراد من أي متجر لبيع منتجات الحيوانات الأليفة.





- تحت أي ظرف لا تقم بإزالة القرادة بيدك لأن هذا سيسبب ضررا بالغا في جسم الحيوان المصاب، كما أنه لن يساعد على إزالة القراد بالطريقة السليمة.





- قم بتثبيت جسم الحيوان، ثم ابدأ بإزالة القرادة بوضع الملقاط أو الأداة على رأس القرادة في أقرب نقطة للجلد، ثم جذبها في اتجاه رأسي بسرعة وبدون حركة لليمين ولليسار.





- لا تقم بأي اهتزازات أو حركة لليمين واليسار أثناء إزالة القرادة، لأن ذلك قد يتسبب في فصل الجسم عن الرأس، وبقاء رأس القرادة داخل جسد الحيوان.





- لا تحاول حرق القرادة في جسم الحيوان ولا تقم بوضع أي مواد عضوية لجسد الحيوان (الجاز أو البنزين كمثال) كل هذه الطرق فاشلة ولن تؤدي لإزالة القراد، وستؤدي إلى ضرر بالغ لجلد وشعر الحيوان المصاب.





- بعد إزالة القراد، قم بوضعه في طبق به بعض الكحول معد مسبقا، لا تقم بحرق القراد ولا تقم بإلقائه في أي مكان وكذلك لا تقم بسحقه بيديك، لأن ذلك قد يؤدي إلى عدم التخلص منه وعودته مرة أخرى إلى جسد الحيوان أو الإنسان.





قال الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، إن القراد يجيد الاختباء في الجسم بشكل يصعب ملاحظته بسهولة، وقد يكون من الصعب على المربي ملاحظته بالعين المجردة للوهلة الأولى.وأكد الدكتور الحسيني عوض، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرادة الكلب تختبئ غالبا في الأماكن الرطبة والخفية في جسم الكلب، لذلك عليك التحقق من هذه الأماكن من الداخل والخارج بدقة وبطء وعدم عجلة، خاصة إذا لاحظت أن كلبك يقوم بحك أي منطقة في جسمه بإصرار أو انزعاج واضح.- تأكد من عدم اختباء قرادة الكلب بين أصابع القدم كذلك لأن الكثير من القراد يختبئ في القدمين ونفس الوضع في باقي الحيوانات المصابة.وتابع: "أثناء بحثنا بهذه الطريقة، إذا شعرنا بنتوء أو برزو في جسم الحيوان يشبه حبة البازلاء الصغيرة فهذه بالتأكيد هي القرادة التي تبحث عنها، وقتها يتوجب عليك إزالتها بالطريقة الصحيحة".- ستلاحظ التهاب الجلد وخدشا بسيطا في جسد الحيوان في مكان إزالة القرادة، قم بتطهير الجرح ومن الممكن استخدام مضاد حيوى.