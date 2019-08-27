شاهد أحمد جمال في أحدث ظهور له.. والجمهور: سلطان القلوب

نشر الفنان احمد جمال صورة جديدة له من خلال حسابة الشخصى عبر " انستجرام "وعلق احمد جمال على الصورة : " وبرده مفيش كمان حاجة اسمها منقدرش ونعمة ربنا علينا اسمها " .وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :سلطان قلبى -- منور يافنان - ربنا يحميكيذكر أن آخر أعمال أحمد جمال كانت أغنية "قدها وقدود" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وهندسة صوتية مصطفى رءوف وهى إهداء لشعب مصر فى مساندة المنتخب القومى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.