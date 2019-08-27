أخبار الرياضة ليلا.. قرار مهم للخطيب بشأن المدرب الجديد.. مرتضى يطلب 100 مليون من كهربا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالتالي:





كشفت مصادر خاصة أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي قد أصدر قرارا جديد في ملف المدرب الجديد.

قرار هام لـ محمود الخطيب في ملف المدرب الجديد.. تعرف عليه

كشف المهندس عدلى القيعى مستشار مجلس إدارة النادي الأهلي للتعاقدات، عن أن ما تحدث عنه البعض عن سحب درع الدوري من الفريق الأول لكرة القدم.



عدلي القيعي يكشف الموقف النهائى لسحب درع الدورى من الأهلى

كشف الإعلامي هاني حتحوت، آخر تحركات لجنة التخطيط والمتابعة داخل النادي الأهلي للتعاقد مع مدير فني أجنبي للفريق الأول لكرة القدم عقب رحيل لاسارتي.



هاني حتحوت يكشف آخر تحركات الأهلي للتعاقد مع مدرب أجنبي.. فيديو

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيطلب 100 مليون جنيه في محمود كهربا، بعد هروبه إلى نادي أفيس البرتغالي، حيث كانت تتم إعارته بـ4 ملايين دولار في الموسم.



طلب 100 مليون في كهربا.. مرتضى منصور يتحدث عن تفويت ميدو لـ مباراة المقاصة

قال إبراهيم سعيد "الأهلي طلب تجديد عقدي بمقابل مالي أقل من الذي أتقاضاه وقتها، كما دخلت في عدة صدامات مع جوزيه ولكنه كان يجيد التعامل معي".



ايقافي اكثر من تدريباتي .. ابراهيم سعيد يتحدث عن الأهلي

علق إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على تصريحات محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الأخيرة ، بشأن عدم استقرار معسكر منتخب مصر في بطولة امم افريقيا 2019.