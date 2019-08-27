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رياضة

أخبار الرياضة ليلا.. قرار مهم للخطيب بشأن المدرب الجديد.. مرتضى يطلب 100 مليون من كهربا

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:05 ص
مرتضى منصور - محمود
مرتضى منصور - محمود الخطيب
ريهام بكير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالتالي: 

كشفت مصادر خاصة أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي قد أصدر قرارا جديد في ملف المدرب الجديد.

كشف المهندس عدلى القيعى مستشار مجلس إدارة النادي الأهلي للتعاقدات، عن أن ما تحدث عنه البعض عن سحب درع الدوري من الفريق الأول لكرة القدم.


كشف الإعلامي هاني حتحوت، آخر تحركات لجنة التخطيط والمتابعة داخل النادي الأهلي للتعاقد مع مدير فني أجنبي للفريق الأول لكرة القدم عقب رحيل لاسارتي.


أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيطلب 100 مليون جنيه في محمود كهربا، بعد هروبه إلى نادي أفيس البرتغالي، حيث كانت تتم إعارته بـ4 ملايين دولار في الموسم.


قال إبراهيم سعيد "الأهلي طلب تجديد عقدي بمقابل مالي أقل من الذي أتقاضاه وقتها، كما دخلت في عدة صدامات مع جوزيه ولكنه كان يجيد التعامل معي".


علق إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على تصريحات محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الأخيرة ، بشأن عدم استقرار معسكر منتخب مصر في بطولة امم افريقيا 2019.


كشف مصدر مقرب من مسئولي نادي بيراميدر عن حالة من الاستياء تسيطر على الجهاز الفني وإدارة النادي بسبب المواعيد التي وضعتها لجنة المسابقات السابقة لمباريات ربع ونصف نهائي كأس مصر.

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