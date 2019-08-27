ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلب 100 مليون في كهربا.. مرتضى منصور يتحدث عن تفويت ميدو لـ مباراة المقاصة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:12 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
ملك موسى
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيطلب 100 مليون جنيه في محمود كهربا، بعد هروبه إلى نادي أفيس البرتغالي، حيث كانت تتم إعارته بـ4 ملايين دولار في الموسم.

‏وأوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن فائض ميزانية الزمالك في العام الحالي وصل إلى 170 مليون جنيه.

‏وفي سياق اخر، أوضح مرتضى منصور "أنه عندما طالب ميدو المدير الفني للمقاصة بالهدوء لم يكن يطلب منه تفويت المباراة للزمالك في اللقاء المقبل بينهما في الكأس، فالزمالك منحه فرصة تجربة التدريب ولكن لا يسرح بخياله بأنه يكتسح.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك: عماد النحاس مدرب المقاولون العرب، باع الماتش للأهلي، وهيمسك مكان محمد يوسف كمدرب عام الفترة المقبلة".

وعن جهاد جريشة الحكم الدولي، قال مرتضى منصور إنه "سيعاني كثيرا خلال الفترة المقبلة بسبب ظلمه".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كهربا يقترب من الانضمام لـ ديبورتيفو داس أفيس البرتغالي.. تفاصيل

يقوده مدرب الزمالك السابق.. 5 معلومات لا تفوتك عن نادى محمود كهربا الجديد

أول رد من كهربا بعد الهجوم عليه فى مؤتمر صفقات الزمالك

مرتضى منصور: جهاد جريشة لم يظلم الاهلى والدليل خماسية صن داونز

تعرف على قيمة الشرط الجزائى لـ عقد كهربا مع أفيس البرتغالى

كهربا على أعتاب النادي الأهلي.. القصة الكاملة لأزمة اللاعب مع الزمالك.. فيديو

ترشيحاتنا

دورة الألعاب الأفريقية.. مصر ترفع رصيد ميدالياتها في الجمباز والقوى والرماية

مصطفى فهمي يكشف عن عمره الحقيقي.. وفاتن موسى تتغزل فيه على الهواء: أسرني جماله

ارتفاع درجة حرارة الجسم وطريقة التعبير في الكلام.. أسباب تحكم الطاقة بجسمك

خالد قمر يفتتح التسجيل للاتحاد أمام العربى الكويتي فى البطولة العربية ..فيديو

مشاجرة عنيفة بين سيدة غاضبة وعاملين بمطعم وجبات سريعة شهير ..فيديو

جبروت مصرية.. سيدة تكسر أنف زوجها الكويتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مر الأجيال يخطف الأنظار في مهرجان القلعة.. صور

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود