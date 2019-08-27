طلب 100 مليون في كهربا.. مرتضى منصور يتحدث عن تفويت ميدو لـ مباراة المقاصة

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيطلب 100 مليون جنيه في محمود كهربا، بعد هروبه إلى نادي أفيس البرتغالي، حيث كانت تتم إعارته بـ4 ملايين دولار في الموسم.





‏وأوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن فائض ميزانية الزمالك في العام الحالي وصل إلى 170 مليون جنيه.





‏وفي سياق اخر، أوضح مرتضى منصور "أنه عندما طالب ميدو المدير الفني للمقاصة بالهدوء لم يكن يطلب منه تفويت المباراة للزمالك في اللقاء المقبل بينهما في الكأس، فالزمالك منحه فرصة تجربة التدريب ولكن لا يسرح بخياله بأنه يكتسح.





وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك: عماد النحاس مدرب المقاولون العرب، باع الماتش للأهلي، وهيمسك مكان محمد يوسف كمدرب عام الفترة المقبلة".



