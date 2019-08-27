بسام راضي : التيكاد من أهم المحافل الدولية للتعاون التنموي بين اليابان والدول الأفريقية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان،حيث يقوم بالرئاسة المشتركة مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد".



وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،إن المؤتمر يعقد في دورته السابعة بمدينة يوكوهاما اليابانية في الفترة من ٢٨ الي ٣٠ اغسطس الجاري تحت الرئاسة المشتركة من جانب اليابان ومصر الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، وبمشاركة رؤساء الدول الافريقية، وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية في مقدمتها الامم المتحدة والبنك الدولي".



وأضاف راضي أن المؤتمر يعد من أهم وابرز المحافل الدولية للتعاون التنموي بين الدول الأفريقية واليابان والمؤسسات الدولية".



