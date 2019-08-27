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رياضة

تريزيجيه في مهمة جديدة مع أستون فيلا أمام كرو ألكاسندرا بكأس الرابطة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:55 ص
تريزيجيه
تريزيجيه
محمد السعيد
يحل فريق أستون فيلا ضيفا على نظيره كرو ألكساندرا، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب "ألكساندرا ستاديوم"، ضمن منافسات الدور الثاني من كأس الرابطة الإنجليزية.

ويسعى أستون فيلا بقيادة نجمي منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بينما يطمح فريق الكساندرا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي في تفجير مفاجأة بطرد الفيلانز خارج البطولة.

ومن المتوقع أن يقوم دين سميث المدير الفني لـ أستون فيلا بإراحة العديد من العناصر الأساسية في مباراة اليوم، لعدم تعرضهم للإجهاد في مباريات الدوري المقبلة، خاصة وأن بطولة كأس الرابطة لا تحظى بأهمية كبيرة في إنجلترا.

وكأن أستون فيلا نجح في تحقيق أول انتصار له في الدوري الإنجليزي في الجولة الماضية على حساب إيفرتون بهدفين دون رد، في مباراة شهدت مشاركة تريزيجيه والمحمدي.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن البطولة نفسها كارديف سيتي مع لوتن تاون، وفولهام مع ساوثهامبتون، ونوريتش سيتي مع كرولي تاون، وواتفورد مع كوفنتري سيتي، وليدز مع ستوك سيتي.

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