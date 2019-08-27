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البحرين: ضرب إسرائيل لـ قوات إيران دفاع عن النفس

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:20 ص
وزير خارجية البحرين
وزير خارجية البحرين
سمر صالح
اعتبر وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، في إشارة إلى العمليات الإسرائيلية في سوريا ولبنان والعراق، أن ضرب المواقع الإيرانية هناك "دفاع عن النفس"، متهمًا إيران بإعلان حرب.

وقال وزير خارجية البحرين، في تغريدتين على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، إن "إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرها".

وأضاف وزير الخارجية البحريني، ملمحًا إلى العمليات الإسرائيلية الأخيرة "فلا يلام من يضربهم ويدمّر أكداس عتادهم إنه دفاع عن النفس".

ونشر آل خليفة نص المادة 51 من الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنها "تؤكد، وبكل وضوح، حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو اعتداء".

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