البحرين: ضرب إسرائيل لـ قوات إيران دفاع عن النفس

اعتبر وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، في إشارة إلى العمليات الإسرائيلية في سوريا ولبنان والعراق، أن ضرب المواقع الإيرانية هناك "دفاع عن النفس"، متهمًا إيران بإعلان حرب.





وقال وزير خارجية البحرين ، في تغريدتين على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، إن "إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرها".





وأضاف وزير الخارجية البحريني، ملمحًا إلى العمليات الإسرائيلية الأخيرة "فلا يلام من يضربهم ويدمّر أكداس عتادهم إنه دفاع عن النفس".



