بهاء سلطان يتصدر تويتر.. ومغردون: ده عظمة لوحده

تصدر بهاء سلطان موقع التواصل الاجتماعى تويتر وتفاعل معه الكثير من متابعيه، ونالت أغنياته إعجابهم، وجاءت تغريدات معجبيه بالغزل فيه وبالإشادة بأغنية "أنا مصمم" التي تم إصدارها سنة 2011.



وكانت أبرز التغريدات:



ده عظمة لوحده



انا بحب بهاء سلطان واغاني بهاء سلطان جدًا واكتر مغني مش واخد حقه خالص.



بهاء سلطان اصلا صوته اسبيشيال اوي و مش هيتكرر وريتم الاغاني بتاعته مفيش زيه و مش عارفة هو بطل يغني ليه و الله



بهاء سلطان معملش حاجه وحشه



هو ازاي بهاء سلطان بطل غنا ياجدعان ده عظيم