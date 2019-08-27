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فن

شاهد.. الممثل التركي جان يامان يقضي إجازته في إيطاليا

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:10 م
صدى البلد
القسم الميداني
نشر الممثل التركي جان يامان، بطل مسلسل "الطائر المبكر"، صورة على حساب "إنستجرام" الخاص به وهو يستمتع بإجازته في إيطاليا.

ويظهر في صورة جان يامان ، جمال المناظر الخلابة في ايطاليا.

ولاقى مسلسل "الطائر المبكر" نجاحًا كبيرًا من الجمهور العربي.

يذكر أن جان يامان ولد عام 1989 في كاديكوي في اسطنبول، وتخرج عام 2012 من قسم الحقوق في جامعة يديتيبه التي درس فيها بمنحة وخضع لـدروس تمثيل كهواية.
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Italia 🇮🇹💫

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