ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية اليابان يلتقي نظيره الإيراني

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:31 م
وزير خارجية اليابان
وزير خارجية اليابان يلتقي بـ ظريف
رويترز
قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو، اليوم الثلاثاء، إن اليابان ستحاول تخفيف التوتر في الشرق الأوسط، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه اجتماعا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وعبر ظريف عن تطلعه للمحادثات مع كونو في ظل ما للدولتين من مصالح خاصة في أمن سوق الطاقة والاستقرار في الخليج.

ولليابان تاريخيا علاقات ودية بإيران وهي كذلك حليف مقرب للولايات المتحدة.

وزاد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحبت إدارة الرئيس دونالد ترامب العام الماضي من اتفاق دولي للحد من الطموحات النووية الإيرانية وبدأت تشديد عقوباتها على طهران.

وندد المسؤولون الإيرانيون بالعقوبات الجديدة ووصفوها بأنها "حرب اقتصادية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظريف يهاجم بولتون: إيران لم تنسحب من الاتفاق النووي

وزير الخارجية الإيراني: سنواصل تصدير النفط مهما كانت الظروف

واشنطن تفرض مزيدًا من القيود على دبلوماسيين إيرانيين وأسرهم في نيويورك

قبل محاصرته بالعقوبات.. ترامب يدعو ظريف إلى زيارة البيت الأبيض

أمريكا لا تريد التفاوض مع طهران.. ماذا قال السفير الإيراني لدى الكويت

يباغت السبع الكبار بزيارة مفاجئة..ظريف يملي شروط إيران النهائية للتفاوض مع أمريكا..وترامب: سيبهم يقولوا

ترشيحاتنا

هل إقامة الصلاة واجبة حتى لمن يصلي منفردًا؟ .. لجنة الفتوى تجيب

علي جمعة يكشف عن 3 أذكار تغسل كل ذنوبك ومعاصيك فورا

بالمايوه.. منة فضالى تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

أفضل قصة إصلاح.. فايننشال تايمز: مصر أسرع الاقتصادات نموا بالشرق الأوسط

مصطفى فهمي وفاتن موسى ثنائي الحب مع بصمة سي السيد.. فارق عمر 20 عاما وحفل الزفاف سنوي

أفضل لاعب يد فى العالم على رادار الأهلى .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ نظارة غريبة وبنطلون مطبوع.. دنيا بطمة تتألق في أحدث ظهور

بنطلون ممزق في البلكونة.. ايمى طلعت زكريا تثير هوس الجمهور

بـ بدلة كلاسيك اوف شولدر.. درة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير