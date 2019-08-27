وزير خارجية اليابان يلتقي نظيره الإيراني

قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو، اليوم الثلاثاء، إن اليابان ستحاول تخفيف التوتر في الشرق الأوسط، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه اجتماعا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.



وعبر ظريف عن تطلعه للمحادثات مع كونو في ظل ما للدولتين من مصالح خاصة في أمن سوق الطاقة والاستقرار في الخليج.



ولليابان تاريخيا علاقات ودية بإيران وهي كذلك حليف مقرب للولايات المتحدة.



وزاد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحبت إدارة الرئيس دونالد ترامب العام الماضي من اتفاق دولي للحد من الطموحات النووية الإيرانية وبدأت تشديد عقوباتها على طهران.



وندد المسؤولون الإيرانيون بالعقوبات الجديدة ووصفوها بأنها "حرب اقتصادية".