لجنة الرصد تتابع مدى التزام الشاشات بضوابط الأعلى للإعلام

تبحث لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مدى التزام الشاشات بالضوابط التي أصدرها المجلس، والخاصة بالبرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو.



وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة تقوم برصد الانتهاكات التي قد تحدث من قِبل القنوات في مخالفة المعايير والضوابط بداية من سبتمبر وذلك بناء على قرار المجلس الاعلى فى هذا الشأن، موضحا أن جميع الشاشات تخضع للرصد، والتي تم إبلاغها رسميًا بموعد تطبيق الضوابط والمعايير.



وأضاف شوقي في تصريحات له ان هذه الضوابط لاقت ترحيبًا كبيرًا من جانب الإعلاميين، باعتبارها تؤدي إلى زيادة الاحترافية ونسب المشاهدة في الشاشات المصرية.