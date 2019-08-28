بـ مكياج ترابي ومجوهرات فخمة.. أصالة تخطف الأنظار في السعودية

نشرت المطربة اصالة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات"إنستجرام"، بإطلالة ساحرة لتشارك جمهورها ومتابعيها باحدث ظهور لها في السعودية.





ظهرت المطربة اصالة، بإطلالة ساحرة كالمعتاد عليها بإطلالتها الجذابة والانيقة، مرتدية بعض المجوهرات الفخمة، ووضعها المكياج ذات الألوان الترابية التي تعتمد علي رسمة العيون بالجليتر واحمر الشفاه باللون الترابي وهو ما نال إعجاب متابعيها.





وعلقت المطربة أصالة علي الصورة قائلة:" بكره ومن جميل حظّي سأكون معكم على الهواء في وطن الرّوح #السعوديه ، في الطّايف سنلتقي مرّة جديده ، لنُجدّد معًا عهد المحبّة والصحبة الطيّبه ، على شاشة كلّ العرب #mbc ، وسأغنّي جديدي ، لأوّل مرّة غدًا #أصاله".



