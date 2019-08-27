رئيس هندوراس يزور إسرائيل لنقل السفارة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس هندوراس سيزور إسرائيل خلال أيام، تمهيدا لنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.



وكانت هندوراس قد أجرت خلال شهر يناير من العام الجاري محادثات مع إسرائيل والولايات المتحدة، لفتح سفارة لها في القدس، في وقت سعت فيه الدولة الصغيرة الواقعة في أمريكا الوسطى للسير على خطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي لاقت انتقادات كثيرة.



وعقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز اجتماعا في العاصمة البرازيلية، مطلع العام الجاري، على هامش مراسم تنصيب جاير بولسونارو المنتمي لتيار اليمين رئيسا للبرازيل.



وفي بيان مشترك، قالت الدول الثلاث إنها اتفقت على عقد اجتماعات في عواصم بلادهم "لدفع عملية اتخاذ القرار بفتح سفارتين في تيغوسيغاليا (عاصمة هندوراس) والقدس "، بالإضافة إلى "تعزيز العلاقات السياسية وتنسيق التعاون التنموي في هندوراس"