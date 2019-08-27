علاء أبو القاسم: ذهبية الألعاب الأفريقية بداية تحقيق الحلم فى طوكيو

أعرب علاء أبو القاسم بطل منتخب مصر للسلاح عن سعادته بفوزه بذهبية فردى السلاح وتخطيه عدة أبطال متميزين فى اللعبة في القارة الافريقية.



قال أبو القاسم: " جئنا لنؤكد الريادة الافريقية فى السلاح ، وسأبذل قصارى جهدى تحقيق لاستكمال الحلم فى أولمبياد طوكيو"

جاء هذا الفوز على صالة مركز مولاى رشيد بمدينة الرباط، وذلك فى إطار فاعليات دورة الألعاب الأفريقية التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من ١٦ إلى ٣١ أغسطس ٢٠١٩.



وجه أبو القاسم الشكر لوزير الشباب والرياضة،كما وجه الشكر لعبد المنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصرى للسلاح وأعضاء مجلس الادارة، كما وجه الشكر للبنك الاهلى المصرى الراعى الرسمى له ولفريق الفراعنة الأوليمبى الذى ينتمى له الذي قدم الدعم الكبير له على خلال الفترة الماضية ، كما وجه الشكر لروابط الرياضية على ما جهودهم لرفع مستواه بالإعداد الجيد والذى عاونه كثيرا فى تحقيق الميدالية.