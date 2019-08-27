16 كلية و4 برامج .. حصيلة جامعة الأزهر في ضمان جودة التعليم والاعتماد

حصل عدد من كليات جامعة الأزهر، على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في إطار سعي الجامعة لتطوير العملية التعليمية.



تستهدف جامعة الأزهر في مخططها الإستراتيجي اعتماد جميع الكليات خلال الفترة المقبلة.



من جانبه أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن اعتماد الكليات يعد إضافة مهمة حقيقية تضاف لرصيد الجامعة، منوها بأن هذه الكليات الحاصلة على الجودة بالجامعة قد استوفت كافة المعايير الأكاديمية التي ترتبط بالقدرة المؤسسية والفعالية التعليمية وفق تقارير المراجعين والخبراء.



تشمل الكليات الحاصلة على الاعتماد : كلية العلوم للبنات، وكلية العلوم للبنين بالقاهرة، وكلية طب الاسنان للبنات، وطب الأسنان بنين بالقاهرة، وكلية طب البنين بالقاهرة، وكلية الطب بنات بالقاهرة.



كما تضمنت قائمة الكليات المعتمدة: كلية الشريعة والقانون بطنطا، وكلية الصيدلة بنات القاهرة، وكلية الدعوة الاسلامية بالقاهرة، وكلية اللغة العربية بالقاهرة، وكلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، وبعض الأقسام بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، (علم النفس والتاريخ والاجتماع والجغرافيا).



كما اشتملت القائمة على: كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، كلية اللغة العربية بشبين الكوم، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية.