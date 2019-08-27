استنفار أمني في غزة بعد انفجارين .. وأنباء عن تفجير ثالث

أعلنت وزارة الداخلية بقطاع غزة حالة الاستنفار لدى كافة الأجهزة الأمنية والشرطية، مساء الثلاثاء، وذلك في أعقاب الانفجارين اللذين استهدفا حاجزين للشرطة بمدينة غزة.



ووفقا لما نشرته وسائل الإعلام الفلسطينية، وقع انفجار استهدف حاجز للشرطة بشارع البحر غربي مدينة غزة مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.



وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، عن توارد أنباء عن انفجار ثالث قرب حاجز الزهراء الأمني وسط القطاع.



في وقت سابق قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شخصين قتلا وأصيب ثالث عندما انفجرت دراجة نارية في قطاع غزة يوم الثلاثاء.



وقال متحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، الذي استهدف في جولات قتال في الماضي سيارات المسلحين الفلسطينيين بضربات جوية، إنه لا علم له بأي ضلوع للجيش في الحادث.



وقال شهود إن الدراجة النارية انفجرت وعليها شخصان بينما كانت تمر بنقطة تفتيش للشرطة. ولم يتضح ما إذا كان الراكبان بين الثلاثة الذين قال شهود إن واحدا على الأقل منهم من المارة.





