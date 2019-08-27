خليلوزيتش يعلن قائمة المغرب.. تعرف على موقف وليد أزراو وبن شرقي وبو طيب



ويقود خليلوزيتش أسود الأطلس في التوقف الدولي الأول بعد تم تعيينه مؤخرا بدلا من هيرفي رينار الذي رحل عن المغرب بعد الخروج المبكر من كأس الأمم الإفريقية.



وكان ازارو قد غاب عن الأهلي في مباراته الأفريقية الأخيرة أمام أطلع بره، وسافر إلى بلاده المغرب لقضاء إجازته.



قائمة المغرب:



حراسة المرمى: ياسين بونو (جيرونا الإسباني) – منير المحمدي (مالاجا الإسباني) – أحمد رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي)



الدفاع: أنس الزنيتي (الرجاء البيضاوي) – عمر بوطيب (الرجاء البيضاوي) – عصام شباك (مالاتياسبور التركي) – نبيل درار (فنيربهاتشه التركي) – بدر بانون (الرجاء البيضاوي) – جواد ياميق (جنوى الإيطالي) – غانم سايس (ولفرهامبتون الإنجليزي) – يونس عبد الحميد (ريمس الفرنسي) – فؤاد شفيق (ديجون الفرنسي)



الوسط: وليد الكارتي (الوداد البيضاوي) – فيصل فجر (خيتافي الإسباني) – المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي) – سفيان أمرابط (هيلاس فيرونا الإيطالي) – يوسف آيت بناصر (موناكو الفرنسي) – أمين حاريت (شالكه الألماني) – سفيان بوفال (ساوثامبتون الإنجليزي) - المهدي كارسيلا (ستاندر دو لييج البلجيكي) – نور الدين أمرابط (النصر السعودي) – حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي) – يونس بلهندة (جالاتسراي التركي) – عادل تاعرابت (بنفيكا البرتغالي)



الهجوم: وليد ازارو (الأهلي المصري) - رشيد العليوي (آنجيه الفرنسي)

أعلن وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، عن قائمته النهائية للتجمع الدولي في شهر سبتمبر المقبل وذلك استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو والنيجر يومي 6 و10 سبتمبر وديا على رأسها نجم الأهلي وليد أزارو.القائمة شهدت استدعاء 27 لاعبا، في حضور وليد ازارو مهاجم الأهلي، بعد أن أعلن خليلوزيتش في وقت سابق عن قائمة أولية ضمت 40 اسما، كما غاب عن القائمة النهائية ثنائي الزمالك: خالد بوطيب، وأشرف بنشرقي، بعد أن ظهر اسميهما في القائمة الأولية.