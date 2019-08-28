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رياضة

علاء عبدالعال: المقاولون لم يتفاوض معي.. وأرفض التدريب بالدرجة الثانية.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 01:46 ص
علاء عبد العال
علاء عبد العال
عمرو ابوبكر
أكد علاء عبد العال المدير الفني السابق لأندية الداخلية وإنبي، أنه تلقى أكثر من عرض خارجي للتدريب.

وقال علاء عبد العال في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "تلقيت أكثر من عرض تدريبي بالخارج ولكنه لم يرتق لطموحاتي، فضلا عن أن العروض لا تستحق المغامرة والغربة.

وأردف علاء عبد العال: تلقيت أيضًا عروضاً للتدريب بالدرجة الثانية في مصر ولكن أرفض التدريب إلا في الممتاز.

وأوضح علاء عبد العال: بخصوص الحديث عن تدريب المقاولون العرب حال رحيل النحاس، علمت هذا من المواقع الالكترونية ولكن لم يتحدث معي أي مسئول.

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