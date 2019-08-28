علاء عبدالعال: المقاولون لم يتفاوض معي.. وأرفض التدريب بالدرجة الثانية.. فيديو

أكد علاء عبد العال المدير الفني السابق لأندية الداخلية وإنبي، أنه تلقى أكثر من عرض خارجي للتدريب.





وقال علاء عبد العال في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "تلقيت أكثر من عرض تدريبي بالخارج ولكنه لم يرتق لطموحاتي، فضلا عن أن العروض لا تستحق المغامرة والغربة.





وأردف علاء عبد العال: تلقيت أيضًا عروضاً للتدريب بالدرجة الثانية في مصر ولكن أرفض التدريب إلا في الممتاز.



