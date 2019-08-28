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فن

زينة ردًا على طريقة إطلالتها الأخيرة: فاضل 3 صور

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:31 ص
زينة
زينة
مصطفى كرم
طلبت إحدى الناشطات على إنستجرام، من الفنانة زينة، تعليقًا وتوضيحًا لما كانت تقصده من إطلالتها الأخيرة، وبتغيير طريقة لبسها وظهورها على السوشيال ميديا.

وقالت الفتاة لـ زينة، في تعليقها: "مش قلنا غيَّري هيك لبس يا زنزون، وقلتي حاضر؟". 

لترد عليها الفنانة زينة،: "فاضل 3 صور بالعدد وخلاص ". 

وكانت زينة نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت زينة وهي على الشاطئ خلال إجازتها الصيفية، ترتدى فستانا ابيض وهوت شورت نال إعجاب متابعيها، وعلقت عليها: "الحياة مليئة بالناس الطيبين اذا فشلت في إيجاد أحد منهم فكن أنت أحدهم يمكن تبقي معدى ونكتر" .

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