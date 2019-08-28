زينة ردًا على طريقة إطلالتها الأخيرة: فاضل 3 صور

طلبت إحدى الناشطات على إنستجرام، من الفنانة زينة، تعليقًا وتوضيحًا لما كانت تقصده من إطلالتها الأخيرة، وبتغيير طريقة لبسها وظهورها على السوشيال ميديا.





وقالت الفتاة لـ زينة، في تعليقها: "مش قلنا غيَّري هيك لبس يا زنزون، وقلتي حاضر؟".





لترد عليها الفنانة زينة،: "فاضل 3 صور بالعدد وخلاص ".





وكانت زينة نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



