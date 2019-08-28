كاد أن يفقأ عينيه.. أحمد صلاح حسني يعرض حياة أحمد عز للخطر.. رسمت تاتو على كتفي الشمال لهذا السبب

حلَّ الفنان أحمد صلاح حسني ضيفًا على الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة «DMC»، وتحدث خلال اللقاء عن مشاركته في فيلم «الممر»، وسبب رسمه «تاتو» على كتفه الشمال والسبب الذي جعله يعتمد علي نفسه في الطبيخ.





وكشف صلاح حسني، عن كواليس التحاقه بكتيبة جيش مع أحمد عز في «الممر» والمخاطر التي تعرض لها مع الفنان أحمد عز أثناء تصوير الفيلم خلال استخدام السلاح، وحكي الفنان أحمد صلاح حسني، كواليس مسلسل حكايتي بطولة النجمة ياسمين صبري، مؤكدا أن كواليس المسلسل كانت جميلة وخالية من النفسنة.





- أحمد صلاح حسني يكشف الفرق بين مسلسلي لآخر نفس وحكايتي





أكد الفنان أحمد صلاح حسني؛ أنه شارك العام الحالي في مسلسلي مع النجمين ياسيمن عبد العزيز؛ وياسمين صبري؛ موضحا أن شخصية علي التي جسدها بمسلسل حكايتي نال قسطا أكبر من الشهر بسبب قوة الشخصية.





وأضاف حسني أنه سعيد جدا بالعمل مع الفنانة ياسمين عبد العزيز مسلسل لآخر نفس؛ موضحا أن تجرب المسلسل كانت جديدة على ياسيمن عبد العزيز.





وأكد أن غالبية الأعمال الفنية المقدمة في الفترة الأخيرة كان تركيزها على قصص الأكشن؛ والآثار؛ وغيرها من الموضوعات دون التركيز على الشخصيات؛ مما جعل الجمهور يتعلق بشخصية علي بمسلسل حكايته لأنه ظهر بالشامة والصفات الجميلة.









- الوجه الآخر.. أحمد صلاح حسني لحن لـ عمرو دياب وشيرين وحماقي





كشف الفنان أحمد صلاح حسني، عن أنه لحّن لكبار النجوم، أمثال عمرو دياب وشيرين ومحمد حماقي وأصالة ونيكول سابا وسرين عبد النور، وعدد من تترات المسلسلات.





واستجاب أحمد صلاح حسني؛ لطلب إسعاد بالعزف على الجيتار وأداء أحد الأغاني التي لحنها للسوبر ستار عمرو دياب.





وأشار أحمد صلاح حسني، إلى أنه يعشق الأغاني الرومانسية؛ مرددًا: «أنا مش مطرب أنا ملحن وبحاول أأدي الأغاني عشان بس أول اللحن .. الناس تسامحني».









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قال الفنان أحمد صلاح حسني؛ إنه يميل للدور الجيد؛ سواء كان رومانسيًا أو أكشن؛ أو أي نوع من التمثيل؛ مرددا: « الدور الحلو ده زي الإدمان ومش مهم الشخصية تبقى إيه».





وأثنى أحمد صلاح حسني؛ على مشاركته في فيلم الممر مع النجم أحمد عز؛ موضحا أنه سعيد بالعمل مع المخرج الكبير شريف عرفة وكافة الفنانين بالفيلم.





وتحدث أحمد صلاح حسني؛ عن كواليس الممر؛ مشيرا إلى أنهم تلقوا تدريبات عسكرية عنيفة بأسلحة حية ليظهر الفيلم بالشكل اللائق أمام الجمهور.





وأضاف أحمد صلاح حسني؛ ان تجربة الفيلم كانت جيدة جدا؛ قائلا: «الأحساس كان حلو وأنت لابس لبس الجيش وماسك سلاح ... بجد كنا كتيبة في الفيلم».









- كسفته على الهوا.. أحمد صلاح حسني لـ إسعاد يونس: والله عرقت





قال الفنان أحمد صلاح حسني؛ ان التمثيل هو عشقه الأول منذ الطفولة؛ ولكنه لم يتجه إليه في البداية واحترف لعبة كرة القدم.





وتحدث أحمد صلاح حسني؛ عن بدايته الفنية وكيف كان يمثل أمام أسرته في الطفولة؛ بالإضافة إلى هوايته في التلحين والعزف على الجيتار.





وكشف أحمد صلاح حسني؛ عن ان جده لوالدته كان يعزف على العود ويتابع الاعمال الفنية للمطرب الكبير فريد الأطرش؛ مما جعله يتعلق بالموسيقى والعزف.





ومن جانبها طالبت إسعاد يونس من فريق الإعداد إحضار جيتار لتختبر احترافية حسني على الهواء؛ ليرد عليها حسني: « جيتار ايه والله هعرق»_ في اشارة منه للكسوف الذي وقع عليه.









- الملايكة هي السر.. أحمد صلاح حسني: رسمت تاتو لأمي على كتفي الشمال





كشف الفنان أحمد صلاح حسني؛ أنه وشم «تاتو» على كتفه اليسار باسم والدته مرددا: « أنا عملت اسم امي على كتفي الشمال عشان الملايكة اللي على الشمال اللي يكتب السيئات عشان كده حطيت أمي تحوش عني شوية » .





وأضاف أحمد صلاح حسني؛ انه ايضا كتب على ذراعيه أسماء أولاد أخته لأنه متعلق بهم كثيرا؛ منوها أنه يستعد لكتب وشم جديد باسم والدته.





وأضاف أحمد صلاح حسني: «في ناس كتير بترسم تاتو، بس المهم لما تيجي ترسم، ترسم حاجة ليها معنى».









- شيف على الهوا.. أحمد صلاح حسني : أنا بطبخ حلو زي مراتي





قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه سافر إلى ألمانيا للاحتراف في سن مبكرة جدا بعمر 18 سنة؛ موضحا ان ذلك جعله يعتمد علي نفسه في الطبيخ.





وأضاف أحمد صلاح حسني؛ أنه يجيد الأكلات الإيطالية خاصة البيتزا والمكرونات؛ مشيرا إلى أثناء لعبة كرة القدم كان يأكل كثيرا ولا يخاف من السمنة؛ ولكن بكبر سنه واعتزاله الكرة أصبح يقلل ويختار الأكل.





وأكد أحمد صلاح حسني، أن زوجته طباخة ماهرة؛ مرددا: «أنا بحب أنواع قليلة من الأكل.. بس مراتي زيي بتعرف تطبخ».





وشارك أحمد صلاح حسني، في فقرة الطبخ ضمن فقرات البرنامج؛ ويقوم بطبخ المكرونة على الطريقة الايطالية.





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