مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأربعاء، الموافق 28 -8- 2019، إقامة مواجهة في كأس مصر، والبطولة العربية، وعدد من المباريات في دوري أبطال آسيا، بالإضافة مواجهات أوروبية.



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات على النحو التالي:



كأس مصر:



الزمالك X مصر للمقاصة - 8:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية



كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية):



الكويت الكويتي X الشرطة العراقي - 6:15 مساءً - أبو ظبي الرياضية 1



دوري أبطال آسيا 2019:



جوانجزو إيفرجراند - الصين X كاشيما انتلرز - اليابان - 2:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1



دوري أبطال أوروبا:



أياكس أمستردام - هولندا X أبويل نيقوسيا - قبرص - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2



كلوب بروج - بلجيكا X لاسك لينز - النمسا - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3



سلافيا براج - التشيك X كلوج - رومانيا - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4



الدوري الفرنسي:



ليل X سانت إيتيان - 7:00 مساءً- beIN SPORTS HD 6



نيس X مارسيليا - 9:00 مساءً- beIN SPORTS HD 6