مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأربعاء، الموافق 28 -8- 2019، إقامة مواجهة في كأس مصر، والبطولة العربية، وعدد من المباريات في دوري أبطال آسيا، بالإضافة مواجهات أوروبية.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات على النحو التالي:
كأس مصر:
الزمالك X مصر للمقاصة - 8:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية
كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية):
الكويت الكويتي X الشرطة العراقي - 6:15 مساءً - أبو ظبي الرياضية 1
دوري أبطال آسيا 2019:
جوانجزو إيفرجراند - الصين X كاشيما انتلرز - اليابان - 2:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1
دوري أبطال أوروبا:
أياكس أمستردام - هولندا X أبويل نيقوسيا - قبرص - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2
كلوب بروج - بلجيكا X لاسك لينز - النمسا - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
سلافيا براج - التشيك X كلوج - رومانيا - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
الدوري الفرنسي:
ليل X سانت إيتيان - 7:00 مساءً- beIN SPORTS HD 6
نيس X مارسيليا - 9:00 مساءً- beIN SPORTS HD 6
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات على النحو التالي:
كأس مصر:
الزمالك X مصر للمقاصة - 8:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية
كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية):
الكويت الكويتي X الشرطة العراقي - 6:15 مساءً - أبو ظبي الرياضية 1
دوري أبطال آسيا 2019:
جوانجزو إيفرجراند - الصين X كاشيما انتلرز - اليابان - 2:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1
دوري أبطال أوروبا:
أياكس أمستردام - هولندا X أبويل نيقوسيا - قبرص - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2
كلوب بروج - بلجيكا X لاسك لينز - النمسا - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
سلافيا براج - التشيك X كلوج - رومانيا - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
الدوري الفرنسي:
ليل X سانت إيتيان - 7:00 مساءً- beIN SPORTS HD 6
نيس X مارسيليا - 9:00 مساءً- beIN SPORTS HD 6