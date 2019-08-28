ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:22 ص
الزمالك
الزمالك
إسراء أشرف
يشهد اليوم الأربعاء، الموافق 28 -8- 2019، إقامة مواجهة في كأس مصر، والبطولة العربية، وعدد من المباريات في دوري أبطال آسيا، بالإضافة مواجهات أوروبية.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات على النحو التالي:

كأس مصر:

الزمالك X مصر للمقاصة - 8:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية

كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية):

الكويت الكويتي X الشرطة العراقي - 6:15 مساءً - أبو ظبي الرياضية 1

دوري أبطال آسيا 2019:

جوانجزو إيفرجراند - الصين X كاشيما انتلرز - اليابان - 2:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1

دوري أبطال أوروبا:

أياكس أمستردام - هولندا X أبويل نيقوسيا - قبرص - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2

كلوب بروج - بلجيكا X لاسك لينز - النمسا - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3

سلافيا براج - التشيك X كلوج - رومانيا - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4

الدوري الفرنسي:

ليل X سانت إيتيان - 7:00 مساءً- beIN SPORTS HD 6

نيس X مارسيليا - 9:00 مساءً- beIN SPORTS HD 6

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25-6-2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

نتائج مباريات اليوم الأربعاء من دوري أبطال أوروبا

نتائج دوري الأبطال.. أياكس يعبر بشق الأنفس.. وسيلتك وبورتو يودعان مبكرا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

عن أزمتها مع أحمد عز.. متابع لـ زينة: ما تعمليش مشاكل في الساحل.. والفنانة ترد

بعد زيادة حالات الموت بها.. ابحث عن مافيا سرقة أغطية البالوعات

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي في قمة التيكاد بـ اليابان

بدون أدوية.. 5 حيل لـ تسكين ألم الأسنان سريعاً

الليلة.. الزمالك يلتقي المقاصة في الكأس للمرة الأولى.. والفائز يواجه الاتحاد السكندري

حكم انكشاف أسفل الظهر أثناء الصلاة.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج ترابي ومجوهرات فخمة.. أصالة تخطف الأنظار في السعودية

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول