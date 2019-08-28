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تلفزيون إسرائيل: التصعيد يخدم الأحزاب الكبرى ويزيد عدد مقاعدها بالكنيست

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:32 ص
التصعيد يخدم الأحزاب
التصعيد يخدم الأحزاب الكبرى ويزيد عدد مقاعدها بالكنيست
سمر صالح
كشف استطلاع للراي اجرته قناة "كان" العبرية أن التصعيد وحالة التوتر الأمني على الجبهات المختلفة تعزز قوة الأحزاب الكبرى مثل الليكود وأزرق أبيض تزيد من عدد مقاعدها بالكنيست.

وطبقًا للاستطلاع سيحصل حزب الليكود على 32 مقعدًا في الانتخابات المقبلة المقررة في 17 الشهر المقبل مقابل 31 مقعدًا لحزب "يبني جانتس- أزرق أبيض".

وستحصل القائمة العربية المشتركة 11 مقعدا بالكنيست، مقابل 10 مقاعد لحزب "يمينا" بزعامة شاكيد، و9 مقاعد لحزب "يسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان.

والأهم وفق نتائج الاستطلاع أن كتلة اليمين لن تكون قادرة على تشكيل أغلبية تسمح له بتشكيل حكومة من 61 مقعدًا.

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