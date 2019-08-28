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توقف عن التدخين فورا.. 12 نصيحة للسيطرة على ضغط الدم المرتفع

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:02 ص
توقف عن التدخين فورا
توقف عن التدخين فورا 12 نصيحة للسيطرة على ضغط الدم المرتفع
أسماء عبد الحفيظ
يعانى العديد من الأشخاص على حد سواء كبار وصغار من ضغط الدم المرتفع، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع النصائح التالية التي تجعلك تسيطر على ضغط الدم المرتفع، وتجنبك مخاطره.

كشف موقع "healthline" عن أفضل النصائح للسيطرة على ضغط الدم المرتفع.

- احرص على زيادة النشاط وممارسة الرياضة
-حاول التأمل أو ممارسة اليوجا
- فقدان الوزن إذا كنت هناك زيادة به
- قلل السكر والكربوهيدرات المكررة
- تناول المزيد من البوتاسيوم وخفض الصوديوم
- ابتعد عن الأطعمة الجاهزة بقدر الإمكان
- توقف عن التدخين
- حاول تقليل الضغط الزائد
- تناول بعض الأعشاب الطبية مثل الجنزبيل والكركديه
- تأكد من الحصول على قسط جيد من النوم
- تناول الثوم أو مكملاته الثوم الموجودة فى الصيدلية
- الابتعاد عن تناول الكحول

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